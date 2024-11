Il calcio dilettantistico torna ad essere protagonista su LaC Tv con la nuova edizione di Zona D, il programma, ideato e condotto dal giornalista Roberto Saverino andrà in onda ogni venerdì alle 23.00

Anche la nuova edizione di Zona D sarà ricca di contenuti. Immagini delle partite, curiosità ma anche tante rubriche, come ad esempio quella dedicata a Top e Flop dei vari campionati, dalla Serie D alla Promozione. Ma all'interno di Zona D si parlerà anche di Prima Categoria e di tante altre curiosità dai campi di periferia.

Gli ospiti

Alla prima puntata, della nuova edizione di Zona D, pareciperanno: il direttore sportivo della Vibonese Francesco Lamazza; l'allenatore Sandro Cipparrone; il giornalista del Quotidiano del Sud Domenico Geria.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, in tutta Italia e in Europa sul canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.