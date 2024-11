Il campionato ha già messo in archivio i suoi primi novanta minuti della stagione 2024/25, e con i tre principali gironi regionali (Eccellenza, Promozione A e Promozione B) che non hanno risparmiato sorprese. Più che sulla prima giornata, comunque, il focus si incentra sul mercato che non si placa nonostante, appunto, l'avvio della stagione. Ultima settimana sicuramente movimentata e frenetica e che ha visto diverse squadre d'Eccellenza prendersi le copertine con colpi a effetto.

L'Isola CR e il clamoroso colpo Wague

Regina del recente mercato è sicuramente l'Isola Capo Rizzuto che, solamente nell'ultima settimana, ha annunciato otto giocatori. Innanzitutto arrivano i rinnovi di Lettieri e Geraldi, con il primo che è una colonna fissa della difesa giallorossa essendo stato, negli ultimi due anni, il giocatore di movimento più utilizzato. Il giovane Geraldi continua invece la sua avventura, così come fece il padre. Blindata anche la porta dal momento che il roster dei portieri potrà contare su Mercuri e Ibanez. Il primo vanta un curriculum di qualità viste le esperienze a Sersale, Castrovillari, Roggiano, FC Lamezia e DB Rossoblù Luzzi; il secondo, invece, è un venticinquenne argentino che ha conosciuto il calcio calabrese nel 2021, difendendo i pali della Pro Pellaro prima e del Cotronei poi. Coperta anche la fascia sinistra con l'arrivo di Alessandro Leone, classe 1999, ex di Castelnuovo, Penne e Lanciano. Attenzione anche per il reparto Under, rinforzato con i due 2006 Geremicca e Drame. Il pezzo forte, però, è l'acquisto di Molla Wague. L'ex calciatore di Udinese, Leicester, Watford e Nantes ha infatti sposato il progetto giallorosso.

Continuando a spulciare le operazioni di mercato, attivo anche il Cittanova che annuncia un triplo colpo: Baiata, Vottari e Vitetta. Il primo è un difensore classe 1997 cresciuto nelle giovanili del Trapani e che arricchirà la linea difensiva insieme all'altro volto nuovo, Andrea Votta, classe 2004 ex Gladiator e Castrovillari. Vitetta è invece un centrocampista argentino ventiduenne con esperienze in Serie D. Tripla operazione anche per il Bocale che annuncia due nuovi arrivi e un ritorno. Il "vecchio" volto è quello di Francesco Triolo, il difensore classe 2004 tra gli eroi del playout contro il Sersale e che ritorna in biancorosso dopo un solo anno di lontananza, in Serie D, con la maglia dell'Igea Virtus. La rosa si arricchisce poi del portiere ungherese Daroczi e del giramondo Enrico Tavano, il quale ha nel suo bagaglio esperienze negli Stati Uniti, nel Giappone, in Oceania e in Nuova Zelanda.

Doppio innesto a sorpresa per il Brancaleone che ingaggia l'esterno Ferdinando Guerrisi (ex Virtus Rosarno) e Dagher (centrocampista centrale classe 2005). La Rossanese continua a puntellare il proprio organico ufficializzando Crispino e Olivieri. Il primo è un forte esterno che abbiamo potuto ammirare anche in Eccellenza e che ha alle spalle esperienze con Acri, Sambiase, Luzzese e Altomonte. Quanto a Olivieri, è un promettente esterno classe 2004. Inizia a strutturarsi anche il Castrovillari dopo le difficoltà estive. Il nobile club retrocesso dalla Serie D prosegue il suo mercato ingaggiando il difensore argentino Continente e il terzino Mattia Novello, ex capitano del Rende. Occhio anche alla Vigor Lamezia, che si assicura l'attaccante classe 2005 (ex Trapani) Egyr, alla Gioiese, con l'innesto del classe 2007 Aldo Cento, al PraiaTortora che ingaggia il centrocampista ex Scalea, Riccardo Osso, e al San Luca che ha chiuso per l'ex Bocale Picone.

Nuovi centravanti per Amantea e Cotronei

Anche in Promozione A le trattative di mercato non si fermano e vedono innanzitutto molto attivo lo Scalea, con il club biancostellato che deve colmare il gap con le altre. Anche in questo caso operazioni importanti con il rientro di Giovanni Mollo, il rinnovo del giovane Under Giovanni Caputo e l'ingaggio di Nicolas Chiappetta, esterno offensivo classe 2007. Continua ad aggredire il mercato la DB Rossoblù Luzzi, tra le candidate alla vittoria finale, assicurandosi un altro profilo di qualità. Si tratta del centrocampista William Filidoro ex di Paolana, VE Rende e Trebisacce. Nuovi attaccanti per Amantea e Cotronei. Il club blucerchiato si è assicurata le prestazioni sportive del classe 2003 Camilo Emmert, cresciuto nel Colòn; la formazione giallorossa ha invece annunciato Josè Bianciotti, argentino alla sua prima avventura in Italia.

Pro Pellaro, trovato l'attaccante

In Promozione B c'è forse meno movimento ma comunque di qualità. Innanzitutto la corazzata Virtus Rosarno non si accontenta e continua ad aggredire il mercato, assicurandosi anche il centrocampista Mauricio Pertierra, reduce dall'esperienza in Eccellenza lucana. Colpo in entrata anche per il Gioiosa Ionica che presenta il centrocampista argentino, ex Capo Vaticano e Pro Pellaro, Tomas Olmedo. Proprio la Pro Pellaro necessitava di colmare il vuoto in attacco lasciato da Shota Tavdgiridze (accasatosi al Val Gallico) e lo ha fatto nel miglior modo possibile, ingaggiando Fabio Sapone. Il ventiquattrenne è stato uno dei volti più decisivi del Bocale negli ultimi anni. Doppio innesto dello Stilomonasterace che annuncia il ritorno di Douiab e l'arrivo dell'attaccante Mosquera. L'Africo si rinforza con l'argentino Del Frari.