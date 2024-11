Calabrese di Buonvicino nel cosentino, Salvatore Gorgone vive a Milano, dove lavora come consulente finanziario

BUONVICINO (CS) - Salvatore Gorgone, il campione italiano di maratona della categoria M65 - M69 oggi correrà in Alaska alla Anchorage Mayor's Marathon. Classe 1950, calabrese di Buonvicino, Gorgone vive a Milano, dove lavora come consulente finanziario. La scoperta del suo talento nella maratona 4 anni fa (all'età di 61 anni), dopo aver partecipato quasi per caso alla sua prima maratona a Milano e da allora la passione per la corsa non lo ha più abbandonato. Gara dopo gara continua a migliorare ed a stupire tutti per la sua energia. Dal 2012 Salvatore Gorgone ha corso 147 tra maratone e ultramaratone (119) e mezze maratone (28) in tutto il mondo.