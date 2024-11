Avvocato specializzato in diritto sportivo e bancario, porta con sé una vasta esperienza ed una passione innata per lo sport

Il comprensorio Capo Vaticano ha ufficializzato il nuovo direttore generale: l’avvocato Michele Giamborino. I neroverdi, nella stagione appena conclusa, si sono aggiudicati la finale play-off del campionato di Promozione girone B. Ma per effettuare il salto di categoria non hanno potuto disputare lo spareggio con la vincente del girone A, cioè la DB Rossoblù Luzzi, a causa di mancanza di posti in Eccellenza occupati dalle retrocesse calabresi dalla Serie D.

La società del Capo Vaticano attraverso i canali social ufficiali fa sapere che «Il nuovo direttore generale Michele Giamborino è specializzato in diritto sportivo e bancario, porta con sé una vasta esperienza ed una passione innata per lo sport. Fin da giovanissimo, ha coltivato il suo amore per il calcio militando da calciatore nel campionato di seconda categoria prima di trasferirsi a Roma per completare i suoi studi universitari. Nella capitale ha acquisito una solida formazione giurisprudenziale ed ha ampliato la sua conoscenza del mondo calcistico. Ha collaborato con diverse società sportive ed ha lavorato a stretto contatto con procuratori e studi legali specializzati nella tutela di società e calciatori».

Il sodalizio neroverde, porgendo il benvenuto al nuovo dg Giamborino, si dichiara «entusiasta di accoglierlo nel nostro team e siamo certi che il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per il futuro del nostro club». L’Asd Comprensorio Capo Vaticano si appresta ad intraprendere la nuova stagione sportiva 2024/2025 con l’obiettivo della vittoria finale. Nei prossimi giorni la società organizzerà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per esporre i progetti e coinvolgere il più possibile appassionati che vogliano sostenere concretamente la squadra.