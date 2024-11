I Lupi del Pollino sono ancora in attesa di ufficializzare la nuova guida tecnica e sono attesi da una sfida ostica in Sicilia con problemi di formazione e una classifica deficitaria

L’Acireale, risolta la crisi tecnica conseguente l’esonero di Fabio De Sanzo, si affida a mister Salvatore Marra che torna a guidare la società siciliana dopo averlo già fatto nella stagione 2012/2013, quasi un predestinato avendo potuto accettare l’incarico solo in virtù del ritiro del Lamezia Terme che di fatto ha svincolato tutti, tecnici e atleti. Società attiva anche sul fronte mercato con gli innesti di Samuele Lo Coco, centrocampista under classe 2004, maturato tra le file delle giovanili del Palermo, e Lorenzo Mirabelli, difensore centrale classe 92, entrambi in entrata per la vicenda Lamezia Terme.

Il Castrovillari è ancora a caccia di una propria identità, snaturata e mai sanata. A quei miseri 3 punti razzolati in dodici giornate (undici quelle disputate da calendario), in settimana si abbatte la sanzione del Tribunale Federale Nazionale che, per la vertenza

economica proposta dall’ex tecnico Carmine Pugliese, aggiunge la penalità di un punto in classifica, oltre a inibire per quattro mesi il presidente Mazzuca. Le vicende societarie, per quanto è dato sapere, non trovano sbocchi concreti. Addizionando e repentinamente

sottraendo nomi e cariche, va da sé che l’impasse condiziona non poco il rendimento tecnico. E a proposito di tecnico, fumata nera (forse grigia, sforzandoci di interpretare le notizie) circa la firma dell’individuato mister Giovanni Campanella, procedura di tesseramento bloccata per quisquiglie burocratiche. Il ruolo di Direttore Sportivo, invece, del post MolinoBis e Andrea Musacco, sembra che sia stato affidato a Giovanni Arcidiacono.

Tornando alla gara, il trasferimento in Sicilia sarà condizionato anche dalle assenze di Romeo, Djawara, Festa e Alfano, posti ai margini della squadra su determinazione della società, nonché dall’assenza definitiva dell'attaccante argentino Ignacio Varela che ha

rescisso con i rossoneri per accasarsi alla Sancataldese del presidente La Cagnina. Se in giornata non dovesse sboccarsi la vicenda Campanella, a guidare la rimaneggiata squadra rossonera sarà ancora una volta l’allenatore in seconda Giuseppe Donato.