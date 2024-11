La finale play out tra le due calabresi termina 0-0, ma a fare festa è la squadra di Marco Colle che mantiene la categoria per via del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season

Il Castrovillari fa festa nel derby fratricida contro il Rende. Al "Mimmo Rende" di Castrovillari la squadra di Colle pareggia 0-0 al termine dei tempi supplementari e si salva. Retrocede in Eccellenza il Rende.

Il match

Il primo tempo all'omba del Pollino regala poche emozioni e soprattutto zero gol. Le due squadre si affrontano prevalentemente a centrocampo, con il Castrovillari che gioca meglio del Rende ma non riesce comunque a sfondare. Nella ripresa il copione è praticamente identico: pochi gli spunti in avanti con le due difese che hanno la meglio sugli attacchi avversari. Da registrare un'occasione per il Rende ma Aiolfi si salva. Al termine dei 90 minuti il punteggio resta fermo sullo 0-0: si va dunque ai tempi supplementari.

Il primo extra time scorre senza particolari emozioni, mentre a inizio del secondo tempo supplementare Strumbo commette un brutto fallo e riceve un meritato cartellino rosso. La superiorità numerica del Rende dura appena 5 minuti: rosso per Trovato dopo una brutta entrata in scivolata. La gara scorre fino al 120' nel segno del nervosismo. Al triplice fischio può esplodere la gioia dei rossoneri del Pollino che conquistano la permanenza in Serie D per via del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season.