Iemmello e Pigliacelli mandano il Catanzaro in semifinale playoff: le Aquile vincono 1 a 0 in casa con il Cesena nel primo turno degli spareggi promozione. Il portiere giallorosso a inizio ripresa Para un rigore a Shpendi e due minuti dopo il capitano giallorosso segna il gol che vale il passaggio del turno.

È soddisfatto mister Fabio Caserta nella conferenza stampa post partita: «Queste partite vengono condizionate dagli episodi. Secondo me abbiamo fatto errori sul giro palla, dovevamo essere più incisivi tra le linee. Però quando trovi una squadra di fronte che gioca a viso aperto, quindi va merito a loro».

Una prestazione più concreta che bella, ma Caserta afferma: «Per me è stata la più bella parità dell’anno, quando resisti e combatti in questo modo e sai interpretare le fasi dalla gara. Iemmello ha fatto un gol da altra categoria, poi la squadra ha giocato per la maglia, per passare il turno. Siamo riusciti a non prendere gol contro una squadra che ha fatto una grande partita e una grande stagione. Nelle ultime partite ne abbiamo presi troppi, avevo chiesti ai ragazzi di essere concentrati dal punto di vista difensivo e ci sono riusciti», ha continuato Caserta.

«Il cuore viene prima della tecnica e della tattica - prosegue il mister -. Sapevamo le difficoltà che potevamo incontrare oggi. Potevamo fare sicuramente meglio, ma ripeto siamo stati compatti e abbiamo fatto pochi errori. Negli ultimi minuti tutti hanno dimostrato di volere il risultato».

Poi il messaggio finale di Caserta: «Bisogna credere in tutto, per arrivare a un risultato storico bisogna fare un passo alla volta ma noi ci crediamo. Sappiamo che sarà difficile, sulla carta magari siamo sfavoriti. Ma chiedo ai tifosi di stare vicini alla squadra, sognare non costa nulla. Dobbiamo avere tutti lo stesso obiettivo».