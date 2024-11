Le aquile calabresi volano sempre più in alto eguagliando il record di punti in una singola stagione di Serie C

La gara valida per il 35esimo turno di Serie C andata in scena allo stadio Partenio di Avellino tra Giugliano e Catanzaro è terminata con il risultato di 4 a 0 a favore dei giallorossi. Gatti apre le marcature e poi Curcio raddoppia nella prima frazione di gioco. Iemmello chiude i conti nella ripresa con una doppietta personale.

Le aquile calabresi, già promosse in B, volano sempre più in alto toccando quota 90, eguagliando il record di punti in una singola stagione di Lega Pro.

Primo tempo

Al sesto minuto di gioco il Catanzaro passa in vantaggio. Da corner Vandeputte porge il suo 21esimo assist stagionale a Gatti che sulla traiettoria interviene di testa e gonfia la rete.

La partita prosegue e i padroni di casa si rifanno sotto in un paio di occasioni senza però creare particolari pericoli dalle parti di Fulignati.

Ma il Catanzaro continua a macinare gioco e al 16’ raddoppia. Cucio, servito da Sounas dalla destra che nei pressi del lato corto dell’area aveva combinato magistralmente con Brignola, in tuffo di testa buca Sassi. Giugliano 0, Catanzaro 2.

Il match continua senza particolari emozioni, con un Catanzaro che gestisce mentre il Giugliano non riesce a imporre il proprio gioco. L’unica azione per la squadra campana capita a Salvemini al 37’ che entra in area e colpisce da posizione centrale ma Fulignati riesce a deviare in corner. Dopo un minuto di recupero il primo tempo finisce 2 a 0 in favore dei giallorossi.

Secondo tempo

La ripresa inizia come era finito il primo tempo con il Catanzaro padrone del gioco. Dopo 4 minuti Curcio colpisce in pieno la traversa da dentro l’area.

I padroni di casa vogliono riaprire il match. Rizzo controlla e colpisce di collo pieno dalla trequarti, Fulignati compie un super intervento ma comunque l’arbitro aveva fermato il gioco per un presunto tocco di mano del 10 gialloblu.

Rizzo che al 60esimo colpisce in pieno il palo direttamente con una punizione battuta di sinistro dalla trequarti. I padroni di casa ci credono ma Fulignati si supera un’altra volta sul tiro di Felipe dal limite al 70’.

Ma al 75’ Iemmello segna la 24esima rete personale in stagione. L’estremo difensore del Giugliano, Sassi, gli consegna praticamente palla, l’attaccante giallorosso si libera in area e gonfia la rete.

Nel finale di match sempre il bomber giallorosso segna la doppietta personale. Al 91’ L’estremo difensore gialloblu interviene in uscita su Cianci, la palla rimane nei pressi del dischetto dove sopraggiunge Iemmello che con un tocco sotto mette dentro il gol che vale il definitivo 4 a 0.

Il Tabellino

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Biasiol (27’pt Rizzo), Scognamiglio, C. Poziello; Rondinella, Ceparano (1’st Di Dio), Felippe, Gladestony, Oyewale (17’st Poziello); Salvemini, Piovaccari (17’st Sorrentino). A disp. Viscovo, Siamatas, Berman, Zullo, La Monica, Felici, Mesisca, Ciuferri, De Francesco, Ghisolfi. All. Di Napoli.

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Brighenti, Fazio, Gatti; Brignola, Sounas (25’st Biasci), Ghion (15’st Cinelli), Pontisso, Vandeputte (1’st Tentardini); Curcio (15’st Cianci), Iemmello. A disp. Sala, Grimaldi, Martinelli, Scognamillo,, Welbeck, Rolando, Verna, Katseris, Situm, Bombagi. All. Vivarini.