Il Catanzaro martedì scorso è partito alla volta di Spiazzo, in Trentino, per il ritiro precampionato. Una preparazione che però, soprattutto in questi primi giorni, sarà un po’ complicata per mister Aquilani che deve fare i conti con le trattative di mercato.

Dei ventisette giocatori convocati molti sono primavera e altri sono in partenza: tra questi Bonini, Biasci, Borrelli e Volpe. Anche Scognamillo è pronto a fare le valigie. I contatti tra Catanzaro e Benevento continuano per il difensore che ha scelto la Strega ma che, in attesa degli accordi, è in ritiro coi calabresi.

Ma dopo le richieste di cash, che ruotano intorno ai 400mila euro, i termini potrebbero cambiare. Il ds Ciro Polito, infatti, sta provando a strappare in cambio Mario Perlingieri, classe 2005 autore di ben 7 reti in Serie C, con precedenti numeri da capogiro a livello giovanile. Comunque il Catanzaro starebbe monitorando anche Gian Marco Ferrari, centrale esperto ex Sassuolo, lo scorso anno a Salerno.

Ma se c’è chi parte, c’è anche chi arriva, infatti, da quanto si apprende mancherebbe solo l’ufficialità per Gianluca Di Chiara: il discorso tra il classe ’93, attualmente svincolato dopo la breve esperienza a Frosinone, ed il Catanzaro sembra aver trovato la conclusione e l’esterno potrebbe già raggiungere i nuovi compagni nei prossimi giorni in Trentino