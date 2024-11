Il presidente Cosentino in pressing sulla punta franco-senegalese. Nel week end l’incontro decisivo a Fiumicino. La Reggina punta a sfoltire l'organico: Coppolaro alla Fiorentina

CATANZARO - La Reggina pensa a sfoltire la rosa, la Vigor Lamezia ed il Cosenza a completarla, il Catanzaro invece sogna il colpo Kamara. Sarà una domenica di lavoro per i dirigenti giallorossi.

In dirittura d’arrivo. Il presidente Cosentino incontrerà, insieme al direttore sportivo Armando Ortoli, la punta franco-senegalese fuori dai confini calabresi, a Roma, con l’obiettivo di definire l’operazione e regalare ai tifosi la classica ciliegina sulla torta. Colpo in canna anche per la Vigor Lamezia che sta per ufficializzare l’ingaggio dell’attaccante Umberto Improta che arriva in prestito da L’Aquila.

Mercato Reggina. Pensa alle cessioni la Reggina. Maicon è del Livorno, Coppolaro passa alla Fiorentina, Dell’Oglio viaggia verso Parma, Burzigotti piace alla Paganese e De Rose a mezza lega pro. Sul fronte delle entrate iniziano a circolare i primi nomi: Cozza avrebbe messo ai primi posti della sua personalissima lista della spesa l’ex attaccante giallorosso Masini e l’attuale fantasista delle aquile Russotto. Occhio agli svincolati con Mingazzini e Mannini, ex Pisa, che rappresentano più di un’idea per il presidente Lillo Foti