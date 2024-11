Per mister Erra si prevedono nuovi innesti nei prossimi giorni. Intanto la squadra si prepara al primo vero appuntamento della nuova stagione, l’esordio di Coppa Italia contro il Monopoli

Il Cosenza entra nel vivo della competizione. Dopo la vittoria sulla Frattese, i Roselli boys si preparano alla seconda fase contro i galletti del Bari.



Il Catanzaro saluta Chiaravalle per spostarsi in Sila. Prosegue per le aquile il ritiro precampionato. Tra allenamenti e amichevoli , si apre ufficialmente la seconda fase. Erra continua a testare i nuovi innesti, studiando i possibili moduli. Previsto nelle prossime ore un test contro il Sersale, neo promosso in Serie D.

Ma per Preiti è sempre calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare il mediano Bensaja, classe ’95 in prestito dal Pescara.

E per quanto riguarda il reparto di centrocampo, si punta al colpaccio Matute della Casertana. E a Cosenza, riprendono gli allenamenti dopo due giorni di meritato riposo. Per i Roselli boys si avvicina la gara di Coppa Italia contro il Bari. E a proposito, arrivano buone notizie. Corsi, nuovamente disponibile dopo aver scontato la giornata di squalifica.

Da valutare, invece ancora Statella e Caccetta, tenuti a riposo precauzionale e già assenti nella scorsa gara.

Ma Cerri continua a lavorare. Primi contatti quasi risolutivi con il centrocampista Domenico Mungo, classe ’93. Le notizie arrivano direttamente dalla toscana, secondo le quali, il ragazzo nelle prossime ore potrebbe lasciare la Pistoiese per aggregarsi al Cosenza.