Recuperato Vacca. Allarme Russotto. Il fantasista è alle prese con un risentimento muscolare e potrebbe partire dalla panchina

CATANZARO - Il Catanzaro è in viaggio verso Messina dove domani alle 14:30 scenderà in campo contro la formazione di casa. Lì dove Sanderra riproporrà i suoi modello 4-3-3, uno schieramento reduce dal successo di sabato scorso contro il Barletta. Confermato Bindi tra i pali con Di Chiara, Rigione, Ferraro e Daffara in difesa. A centrocampo recupera Vacca. Accanto a lui agiranno l’ex paloritano Maiorano ed Ilari. Probabile un forfait di Russotto per un risentimento muscolare. Spazio quindi a Kamara e Pagano a sostegno di Fofana.