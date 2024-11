Il Catanzaro non va oltre il pari contro il Sudtirol nella 25esima giornata del campionato di Serie B. I giallorossi rimangono in zona playoff al termine di una gara che gli uomini di Vivarini terminano in 10 per l'espulsione di Brighenti a dieci minuti dalla fine.

Primo tempo

Il match del Ceravolo prende il via con la formazione di casa che si vede costretta ad inseguire dopo poco più di un minuto: il gol del vantaggio per gli ospiti arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a raccogliere il cross di Casiraghi è Kurtic, che prende posizione e stacca di testa battendo l'estremo difensore giallorosso Fulignati. Prova a reagire il Catanzaro sospinto con forza dal pubblico del Ceravolo, ma le offensive della squadra di casa sono innocue e non impensieriscono Poluzzi. La squadra di Vivarini prende però coraggio e al 31' arriva la rete del pareggio con Brighenti, che di sinistro spedisce il pallone all'incrocio dei pali battendo Poluzzi. Termina sul risultato di 1-1 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

La ripresa si apre nel migliore dei modi per il Catanzaro, stavolta a sfruttare il calcio d'angolo è la formazione giallorossa: al minuto 47 Pompetti lascia partire un cross potente sul secondo palo, dove Antonini colpisce alla perfezione di testa e trafigge Poluzzi. Insiste il Catanzaro alla ricerca della terza rete ma a segnare, pareggiando i conti al 59', è il Sudtirol: Pecorino fa tutto da solo, supera la difesa giallorossa e libera il tiro insaccando la sfera alle spalle di Fulignati. Il Catanzaro ha più voglia di portare a casa il bottino pieno ma non riesce a trovare la rete del vantaggio, rimedia invece un'espulsione, ai danni di Brighenti che lascia il terreno di gioco al minuto 80. Al 94', in pieno recupero, clamorosa occasione per il Sudtirol: Rauti riceve palla ma si lascia ipnotizzare da Fulignati. Al Ceravolo finisce qui, sul risultato di 2-2. Il Catanzaro resta in zona playoff a quota 39 punti mentre il Sudtirol si porta a 28.