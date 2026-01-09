Il tecnico punta su un gruppo ampio e compatto: 24 i convocati per la sfida contro la capolista, tra conferme, rientri e scelte all’insegna dell’equilibrio
In vista dell’impegno di sabato 10 gennaio allo Stadio Benito Stirpe contro la capolista Frosinone, l’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato l’elenco dei giocatori convocati dal tecnico Alberto Aquilani per la trasferta in terra laziale, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026.
La lista, che comprende 24 elementi, riflette da un lato la buona disponibilità di uomini dell’allenatore giallorosso e dall’altro alcune scelte cautelative dello staff medico in vista di un match difficile contro una delle formazioni più incisive del torneo.
Giallorossi convocati per Frosinone–Catanzaro
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli.
Difensori: Antonini, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro.
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Alesi, Rispoli, Cisse, Buglio.
Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D’Alessandro.