Frosinini titolare sulla fascia, Pafundi e Alesi alle spalle del capitano. I giallorossi cercano il riscatto dopo quattro sconfitte nelle prime cinque giornate

Tutto pronto allo stadio Nicola Ceravolo per Catanzaro-Mantova, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 15, con i giallorossi chiamati a invertire la rotta dopo un avvio di stagione complicato. Per Giorgio Gorgone è una partita particolarmente importante, dopo quattro sconfitte nelle prime cinque giornate.

Il tecnico conferma il 3-4-2-1, con alcune novità nell'undici iniziale. Frosinini parte titolare sulla corsia destra, mentre Dorval agirà a sinistra. In mezzo al campo spazio a Petriccione e Mosti. Davanti la scelta ricade su Pietro Iemmello come punta centrale, sostenuto da Pafundi e Alesi. Il Mantova di Francesco Modesto risponde con lo stesso modulo e Ruocco riferimento offensivo.

Primo tempo

1’ – Il Mantova tocca il primo pallone della sfida del Ceravolo.

Le formazioni ufficiali

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Frosinini, Petriccione, Mosti, Dorval; Pafundi, Alesi; Iemmello. Allenatore: Giorgio Gorgone.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Bragantini, Ilie; Ruocco. Allenatore: Francesco Modesto.

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