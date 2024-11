Quinto posto in solitaria a sole sei lunghezze dal Como secondo in classifica che sabato prossimo scenderà in Calabria per quello che sarà uno scontro diretto di grande importanza

I tre punti conquistati a Parma hanno permesso al Catanzaro – visti i risultati delle altre squadre che orbitano nelle posizioni alte di classifica nella 31esima giornata di Serie B – di conquistare il quinto posto in solitaria raggiungendo quota 52. Una vittoria che ha un sapore particolare, in primis perché è stata messa in atto contro la capolista che da 13 mesi non perdeva tra le mura amiche del Tardini. Poi perché consente di accorciare sul Como, distante solo sei lunghezze, che occupa il secondo gradino del podio in cadetteria. In mezzo, rispettivamente, Venezia (terzo) e Cremonese (quarta).

Ma la cosa che lascia ben sperare è quella relativa al fatto che queste squadre dovranno scendere nel capoluogo di regione calabrese nelle prossime giornate. A partire proprio dal Como che si scontrerà con le Aquile sabato prossimo.

La partecipazione ai playoff per giallorossi è ormai cosa certa ma il secondo posto, che vale la promozione diretta, come dicevamo, non è lontano e visto il gran bel lavoro che Vivarini sta ordinando e che Iemmello e compagni stanno mettendo in atto, nulla sembra essere impossibile. Infatti, a sette match dalla fine della stagione regolare, se riuscisse a mettere in fila risultati utili con le big - senza lasciare strada nelle gare contro Pisa, Modena, Ternana e Samp - la Serie A potrebbe veramente diventare realtà.

A contorno, ma di grande importanza, lo spettacolo che i tifosi delle Aquile stanno rappresentando sugli spalti di ogni stadio dello Stivale che stanno visitando. L’ultimo proprio al Tardini di Parma dove più di 2mila persone, nel giorno di Pasquetta, hanno occupato il settore ospiti.