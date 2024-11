Si è conclusa con il successo da parte del Catanzaro sulla Reggiana l’edizione 2023 di eSerieC, il campionato di calcio digitale di Lega Pro organizzato da WeArena Entertainment S.p.A., giocato su Ea Sport Fifa 23 con licenza ufficiale di Electronic Arts patrocinato da F.I.G.C. e dal Comune di Ferrara. La squadra esports dei calabresi ha vinto con i granata 3-2 al “golden gol”, il terzo posto è andato a Messina e Monopoli a pari merito. Il team è composto da Alessandro Marrazzo (Alpigre10) e Simone Vardanega (Varda99).

Dal 7 al 10 giugno nello splendido spazio di intrattenimento digitale di WeArena Ferrara situato presso il Centro Commerciale Nuova Darsena, si sono sfidati 32 Team Esports per un totale di 96 player rappresentativi dei rispettivi club, i quali tutti hanno vissuto le finali come ultimo atto stagionale del lungo e appassionante Progetto Esports che Lega Pro sta portando avanti da ormai un biennio in collaborazione con la company torino-veronese.

Un progetto che da due anni coinvolge centinaia di pro-player e altrettanti aspiranti tali in ore di formazione orientata alla professionalizzazione a vantaggio anche degli stessi club, che in alcuni casi virtuosi stanno strutturando al loro interno vere e proprie Esports Business Unit indipendenti.

Venendo alla competizione, tutti i team riuniti si sono fronteggiati in una prima fase di qualificazione avvenuta il 7 giugno, in modalità direttagoal, che consentisse loro di accedere agli ottavi e ai quarti di finale giocati ad eliminazione diretta tra l’8 e il 9 giugno, culminando nelle semifinali e finali del 10 giugno, quest’ultime giocate con il sistema del bracket a doppia eliminazione.

Tutte le partite dalla fase a gironi alla finalissima, sono state interamente trasmesse sul canale Twitch di WeArena (WeArenaLive) con risultati, momenti salienti e classifiche gestite in live grazie al contributo del Platform Partner 2WATCH.

Grande soddisfazione in casa Lega Pro per l’atto conclusivo del Progetto Esports, che verrà raccontato nel dettaglio in un evento programmato il 15 p.v. nella sede di Lega Pro a Firenze. Il presidente Matteo Marani, presente alla “WeArena” di Ferrara per la finale del campionato, ha dichiarato: «Le fasi finali degli ESports di Serie C sono veramente emozionanti. Quello degli ESports è un movimento in continua crescita che interessa milioni di ragazze e ragazzi che ogni giorno giocano tra loro e così scoprono o si ricordano che esiste una squadra della propria città che milita in Serie C. È un modo moderno di vivere il proprio territorio e il sostegno al proprio club di Lega Pro. Il campionato eSerieC è oggi una realtà affermata e le nostre squadre, grazie al rapporto di collaborazione che abbiamo con WeArena, si evolvono nelle loro strategie di crescita rivolte ad un target giovanile».

Stessa soddisfazione trapela dalle parole del “padrone di casa” della manifestazione Francesco Monastero, CEO di WeArena Entertainment: «Queste due settimane hanno visto Ferrara indossare i panni di capitale degli Esports. Per noi di WeArena continuare ad essere punto di riferimento in chiave di approdo fisico e sociale di queste competizioni al fianco dei più prestigiosi partner istituzionali dello sport quale Lega Pro è, è un motivo di crescente orgoglio e soddisfazione e ci auguriamo che si incrementi sempre di più la sostenibilità affinché questa magia duri a lungo e cresca nel tempo».