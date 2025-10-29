Aquilani fa tanto turnover a inizio match lasciando anche fuori Iemmello, ma le sue scelte non premiano e il primo tempo termina 1 a 0 per i padroni di casa. Nella ripresa però i giallorossi salgono in cattedra e riescono a mettere in fila tre gol

Una vittoria in rimonta importante per il Catanzaro che torna da Mantova con tre punti in tasca nel decimo turno di Serie B. Aquilani fa tanto turnover a inizio match lasciando anche fuori Iemmello, ma le sue scelte non premiano e il primo tempo termina 1 a 0 per i padroni di casa grazie alla rete di Mancuso. Nella ripresa però, grazie anche alla roulette dei cambi, i giallorossi escono fuori e riescono a mettere in fila tre gol con Cisse che contribuisce in maniera decisiva a tutti, segnandone anche uno. Ora i punti della Aquile in classifica sono 12 e la posizione occupata è la 12esima.

Primo tempo

Ritmi alti a inizio match. Il primo squillo è dei giallorossi al quinto minuto di gioco: D'Alessandro entra in area e calcia verso la porta, Festa risponde presente.

Ma pronta è la risposta del Mantova che due minuti dopo va in gol. Bragantini mette in mezzo, deviazione di Petriccione, la sfera arriva a Mancuso nella zona destra dell'area di rigore dove l’attaccante del Mantova con un tiro potente beffa Pigliacelli. Al 7’ Mantova 1, Catanzaro 0.

Da segnalare anche un buonissimo colpo di testa in area da parte di Caprini che costringe al tuffo l’estremo difensore giallorosso al minuto 12.

Però il Catanzaro non ci sta e comincia a macinare di nuovo gioco. Sugli sviluppi di un corner, al 16’, Rispoli raccoglie una corta respinta della difesa e in area conclude da posizione favorevole, però Festa fa buona guardia sul primo palo.

Ma i padroni di casa sono carichi e vogliono trovare il secondo gol. Punizione battuta da Artioli al minuto 27, tiro angolato ma non fortissimo, però la parata in tuffo di Pigliacelli è comunque non semplicissima.

Un minuto dopo è il Catanzaro ad andare vicinissimo alla marcatura. Percussione di Favasuli sulla destra, palla in mezzo, dopo una serie di rimpalli la sfera giunge a Cisse che ci prova di testa ma la palla s’infrange sul palo. Poi l’azione sfuma.

Nel finale di primo tempo è il Catanzaro a fare meglio, i giallorossi (in maglia neroverde durante questo match) fanno un pressing altissimo e riescono a stazionare costantemente nei pressi dell’area di rigore difesa dai padroni di casa. Però, purtroppo, le occasioni pericolose scarseggiano e dopo un minuto di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nei primi dieci minuti della ripresa il ritmo resta alto, un paio di calci piazzati per parte che però non portano a niente di concreto.

Il Catanzaro pressa bene, poco prima del 60esimo Aquilani mette dentro Iemmello, Nuamah e Pontisso. E al 64’ arriva il primo tiro in porta della ripresa con Cassandro che ci prova da fuori ma Festa è attento e devia in corner. Sul cacio piazzato si presenta Pontisso che batte bene trovando Brighenti in area, il difensore giallorosso devi di testa e colpisce in pieno la traversa.

Gli sforzi delle Aquile vengono ripagati poco dopo. Ripartenza che ha inizio nella metà campo giallorossa, Cisse riconquista palla e corre verso l’area di rigore, dalla trequarti serve Pandolfi che subito dopo prolunga sulla destra per Favasuli, l’esterno fa un passo e mette in mezzo. Poi, in un’area affollatissima, la deviazione che beffa Festa è del compagno di squadra Majer. Al 68’ Mantova 1, Catanzaro 1.

La partita continua a ritmi abbastanza alti, ma è il Catanzaro ad avere la meglio.

Al 74’ Cisse si inventa il gol del sorpasso giallorosso. Il talentino diciottenne di proprietà del Verona riceve al limite dell’area sulla sinistra, fa un passo e con un dribling sul difensore in marcatura si aggiusta la sfera per la conclusione, poi il resto è magia. Un tiro a giro sul secondo palo sul quale Festa non può fare nulla: Mantova-Catanzaro 1-2.

Poi le Aquile dilagano. È sempre Cisse a partire sulla trequarti palla al piede, per poi servire Favasuli sulla destra. L’esterno giallorosso prova a innescare nuovamente il giovane attaccante italo-guineano ma la sfera dopo una deviazione di Trimboli torna tra i suoi piedi e da posizione favorevolissima deve solo spingere in rete. All’80’ Mantova1, Catanzaro 3.

Nel finale il Mantova prova in tutti i modi a riprendere il match ma il Catanzaro si difende bene e non lascia spazio: finale 1-3.

Il tabellino

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggini, Castellini, Cella, Mullen (17’ st Pittino); Paoletti (17’ st Majer), Artioli, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Caprini.

A disposizione: Andrenacci, Mensah, Wieser, Fiori, Galluppini, Falletti, Ruocco, Fedel, Marras, Bonfanti.

Allenatore: Possanzini

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Rispoli (13’ st Iemmello), Petriccione (33’ st Alesi), Buglio (13’ st Pontisso), D’Alessandro (13’ st Nuamah); Cisse, Pandolfi (41’ st Di Chiara).

A disposizione: Marietta, Bashi, Pittarello, Liberali, Bettella, Oudin, Seha.

Allenatore: Aquilani

ARBITRO: Marchetti

ASSISTENTI: Scatragli e Colaianni

QUARTO UFFICIALE: Terribile

VAR: Santoro

AVAR: Ferrieri Caputi

RECUPERO: 1º t 1’ ; 2º t 4’

ANGOLI: Mantova 9-5 Catanzaro

AMMONITI: 25’ st Brighenti (C), 44’ st Trimboli (M)

MARCATORI: 7′ pt Mancuso (M), 23’ st Majer autogol (C), 30’ st Cisse (C), 35’ st Favasuli (C)