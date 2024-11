Dopo un primo tempo equilibrato in cui i rossoblù hanno creato non poche difficoltà alla squadra calabrese l'attaccante delle aquile segna il gol che vale i tre punti

Il Catanzaro supera l’ostacolo Picerno di misura prima della sosta natalizia. Nel match andato in scena in terra lucana, valido per il primo turno del girone di ritorno del campionato meridionale di Serie C, le aquile calabresi vincono 1 a 0 e restano imbattute.

Dopo un primo tempo equilibrato in cui i rossoblù hanno creato non poche difficoltà alla squadra calabrese, ci pensa Cianci nella ripresa a segnare il gol che vale i tre punti.

Picerno-Catanzaro: primo tempo

Nel primo quarto d’ora la gara è molto equilibrata con il Catanzaro che prova a impostare il proprio gioco, ma un Picerno messo bene in campo riesce a contrastare i giallorossi.

Ma la prima occasione capita ai padroni di casa al 13’ con Diop che viene trovato da D’angelo in area e di testa indirizza il pallone verso la porta, ma la conclusione è debole e centrale e Fulignati blocca.

Il Picerno sembra averne di più e ci riprova al 32’ con Cuda che prova la botta da fuori ma il tiro vola alto sopra la traversa.

Al 36’ i giallorossi protestano per un presunto fallo su Sounas in area, ma l’arbitro lascia proseguire.

Nel finale però le aquile si rifanno sotto. Al 43’ Sounas mette in mezzo dal fondo, il tiro assume una strana traiettoria e scheggia la traversa.

Allo scoccare del minuto 45 Verna, servito da Iemmello, da solo davanti al portiere, si divora il gol da due passi concludendo fuori. Dopo 3 minuti di recupero le due squadre rientrano negli spogliatoi.

Picerno-Catanzaro: secondo tempo

Sono sempre i padroni di casa a essere più pericolosi a inizio ripresa. Al 57’ Setola mette in mezzo per Diop che conclude ma in qualche modo la difesa giallorossa riesce a respingere.

Dopo alcuni minuti di stop per l'infortunio all'assistente di linea Lazzaroni, dagli sviluppi di un corner, il difensore del Catanzaro Brighenti, al 65’, colpisce di testa, ma la sfera si perde di poco a lato.

Il neo entrato tra le fila rossoblù, Gerardi, sfiora la rete da pochi passi, un rigore in movimento che vola alto sopra la traversa.

Al 73’ i giallorossi passano in vantaggio. Cianci, servito da Vandeputte, spizza di testa, il portiere rossoblù Crespi respinge in qualche modo, ma la palla resta lì e l’attaccante ribadisce in rete.

Nel finale il Picerno prova in tutti i modi a riportare la gara in equilibrio senza però impensierire particolarmente la difesa giallorossa e dopo 8 minuti di recupero la partita termina 0-1.

Picerno-Catanzaro: il tabellino

PICERNO (4-2-3-1) : Crespi; Pagliai (32’st Golfo), De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, De Ciancio; Setola (37’st Novella), Kouda (23’st Santarcangelo), D’Angelo; Diop (23’st Gerardi). All. Longo. A disp: Albertazzi, Finizio, Allegretto, Monti.

CATANZARO (3-4-1-2) : Fulignati; Brighenti, Fazio, Scognamillo; Katseris (32’st Rolando), Sounas (18’st Bombagi), Ghion (45’st Cinelli), Verna (32’st Pontisso), Vandeputte; Biasci (18’st Cianci), Iemmello. All. Vivarini. A disp: Rizzuto, Sala, Gatti, Mulè, Megna, Tentardini, Welbeck, Curcio.

Arbitro: Maggio di Lodi

Note: Ammoniti De Cristofaro, De Ciancio. Katseris