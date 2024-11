Il Catanzaro dopo 17 anni torna in serie B. Allo stadio Arechi di Salerno batte la Gelbison 0-2 e con 5 giornate di anticipo vola in cadetteria. È subito festa sia a Salerno che a Catanzaro città.

LA CRONACA LIVE DELLA PARTITA GELBISON-CATANZARO

Secondo tempo

45+3 st - Gol Brignola. Sugli sviluppi di una ripartenza Pontisso serve il numero 17 che entra in area e con un diagonale chiude la partita.

45 st - 4 minuti di recupero

35’ st - Aquile vicine al raddoppio con Martinelli. Il capitano recupera palla a centrocampo e dopo in percussione imponete, arrivato al limite colpisce forte. Ma la palla esce di poco fuori.

33 st’- La Gelbison prova a rispondere su punizione con Caccavallo, la palla sfiora il palo ed esce fuori.

30’ st - Ritmi molto più bassi. Catanzaro ci prova battendo due corner consecutivi ma alla mezz’ora il risultato resta sullo 1 a 0 per le aquile.

22’ st - Biasci da due passi non trova il tapin vincente dopo essere stato servito da Brignola.

18’ st - Iemmello servito in profondità con un lancio di 3 metri, controlla sulla trequarti, entra in area e prova il colpo di controbalzo, ma la palla è fuori.

15 st’- ritmi più bassi. Al quarto d’ora di gioco il risultato resta invariato.

Iniziato il secondo tempo Gelbison-Catanzaro.

Primo tempo

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

Dopo 2 minuti recupero termina un primo tempo dominato dagli uomini di Vivarini.

43’- Aquile di nuovo pericolose. Iemmello serve Vandeputte in verticale, il belga leggermente defilato sulla sinistra con un tiro a giro sfiora la traversa.

37’- Primo squillo della Gelbison con Fornito. Ma Fulignati è attento e devia in corner.

33’ - Alla mezz’ora giallorossi padroni del gioco, mentre i padroni di casa fanno fatica. Biasci vicino alla rete per i gialli Rossi con un tiro da dentro l’area, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

21’ - Iemmello riceve in verticale da Vandeputte sulla sinistra. Prova il tiro a girò dal limite, ma la palla si perde alta.

18’ - Primo gol di Iemmello, aquile in vantaggio. Iemmello servito dalla destra da Situm non fallisce di testa. 23esimo gol in campionato per l'attaccante giallorosso.

2’ - I giallorossi partono a razzo. Palo di Sounas a seguito di una bella azione.

14.30 - Fischio d'inizio Gelbison-Catanzaro

Iniziata la partita Gelbison-Catanzaro. In palio per le aquile c'è la promozione in Serie B.

Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica Galleria fotografica

14.25 - L'entusiasmo dei tifosi giallorossi

Sono oltre 10mila i tifosi del Catanzaro che assisteranno alla partita contro la Gelbison. In questo momento si sta riempiendo il settore "Distinti" dello stadio Arechi di Salerno

Il match si sta giocando allo stadio "Arechi" di Salerno. Una location scelta nel corso della settimana, per consentire ai sostenitori del Catanzaro di partecipare in massa. La Gelbison, infatti, gioca le sue partite casalinghe ad Agropoli, un impianto a capienza ridotta che non avrebbe consentito di far fronte alle migliaia di richieste di biglietti giunte dal club giallorosso.

Le formazioni

Ecco i 22 titolari che scenderanno in campo alle 14.30

Gelbison (3-5-2): Anatrella; Gilli, Cargnelutti, Fornito; Porcino, Papa, Nunziante, Graziani, Loreto; Tumminello, Infantino. All.: Esposito

Catanzaro (3-5-2): Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All.: Vivarini