Il tecnico di Melito Porto Salvo ospite di 11 in Campo parla di calcio («sapevo che su di me c’erano dei dubbi dopo l’esonero a Cosenza») e di Calabria: «Siamo un popolo che si fa voler bene». Messaggio d’amore per i tifosi giallorossi: «Con il loro sostegno per noi è come giocare sempre in casa»

Quando per una squadra di calcio i risultati non arrivano, il primo a finire sul banco degli imputati è l’allenatore. Lo sa bene Fabio Caserta che l’estate passata ha avuto il coraggio di accettare una sfida complicatissima sotto tanti punti di vista, quella di andare a sedersi sulla panchina del Catanzaro. Difficile perché la compagine del capoluogo di regione veniva da due stagioni importati per i risultati ottenuti (promozione dalla C alla B e semifinale playoff al primo anno in cadetteria, ndr), poi perché c’era un pregiudizio nei suoi confronti in quanto era il tecnico esonerato a metà campionato dal Cosenza.

Nell’epoca contemporanea gli “allenatori da bar” si sono trasferiti sui social sparando sentenze che alle volte arrivano a essere molto pesanti per chi comunque il calcio lo vive e lo conosce. Questo è accaduto proprio al tecnico nato a Melito Porto Salvo che a inizio stagione è stato fortemente criticato perché i risultati non arrivavano o perlomeno non erano soddisfacenti per quelle persone che sulle piattaforme online godono nel veder fallire gli altri. Ma il tecnico calabrese, dopo 26 turni di Serie B, può togliersi qualche sassolino dalla scarpa visto che il suo Catanzaro ora è quinto in classifica con 39 punti (piena zona playoff con all’attivo 8 vittorie, 15 pareggi e solo 3 sconfitte, ndr) e ha fatto vedere di potersela giocare con chiunque nell’attuale cadetteria.

Caserta, finora, ha dimostrato di essere un professionista serio, mai sopra le righe nei commenti extra calcistici. Un’umiltà che si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate durante la puntata del format sportivo di LaC Tv 11 in Campo, andata in onda lunedì 17 febbraio: «Sono un po' più rilassato rispetto a qualche mese fa, anche perché noi allenatori viviamo soprattutto di risultati e quindi quando arrivano siamo tutti più sereni, ma i complimenti vanno fatti alla squadra. All'inizio è stato difficile sia per me che per i ragazzi, dal momento che dovevano capire cosa chiedevo».

«È stato difficile anche per la società soprattutto dopo due anni di successi, dal momento che ha cambiato gran parte dello staff dirigenziale con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo – ha continuato Caserta –. Mi fa piacere lavorare per questa società, soprattutto per un presidente come Noto che mi ha fatto lavorare serenamente anche quando c'era il malumore da parte della tifoseria. C'era sicuramente qualcuno che esternava mugugni quando sono arrivato, dal momento che venivo da un esonero con il Cosenza, ma ero comunque consapevole dei dubbi iniziali che ci potevano essere da parte della piazza, ma mi sono messo in gioco prendendomi ogni responsabilità».

Poi il tecnico giallorosso ha commentato il momento magico che la sua squadra sta vivendo: «Non abbiamo ancora fatto nulla e dobbiamo solo concentrarci nel fare più punti possibili fino alla fine, poi vedremo cosa siamo stati capaci di fare. L'obiettivo iniziale era ed è innanzitutto quello di mantenere e consolidare la categoria. Dico questo perché il calcio ci ha sempre insegnato che bastano due risultati negativi per cambiare tutto l'orizzonte di classifica e anche l'umore. La classifica adesso conta poco, ma siamo contenti di quello che stiamo facendo».

Una rivoluzione sotto tutti i punti di vista quella attuata dal Catanzaro durante l’estate, oltre all’allenatore sono cambiati anche i manager. E il settore sportivo è stato affidato a Ciro Polito che ha un forte rapporto di amicizia con Caserta: «Con lui ci conosciamo da anni e abbiamo anche giocato insieme. Tra di noi c'è un rapporto schietto e sincero e per un allenatore è una grande fortuna avere questo tipo di rapporto con il proprio direttore sportivo e viceversa. Polito ha una grande caratteristica che è quella di puntare molto sul rapporto del gruppo e sul rispetto dei ruoli e questo è fondamentale».

Il tecnico, incalzato dagli ospiti del programma, parla poi di qualche singolo, a partire dal giovane Bonini: «La sua crescita è costante. È un difensore forte fisicamente e sta facendo anche tanti gol. Potenzialmente può giocare anche in categoria superiore». Menzione anche per Pontisso e non solo: «Un elemento importante per il centrocampo come i vari Petricciome, Pagano o Coulibaly. Pontisso sicuramente ha acquisito quella sicurezza che in altri momenti non aveva e quest'anno lo vedo più sicuro. Quando lo alleni capisci che ha qualità importanti. Pagano invece è al primo anno con i grandi e dunque bisognava dargli il tempo sia di crescere che di sbagliare. Nell'ultimo mese però ha dimostrato carattere e mentalità».

Poi non poteva mancare un riferimento ai giocatori più esperti, che ormai sono diventate bandiere giallorosse: «Su Brighenti posso dire che in tutti i miei anni da calciatore e allenatore, ho visto pochi giocatori con una professionalità come la sua, ma anche Scognamillo ha dimostrato di essere un grande atleta e un grande uomo. Quanto a Iemmello, i numeri parlano per lui. In questa categoria è un lusso e per le qualità che ha poteva benissimo fare un altro tipo di carriera, interamente in Serie A».

Caserta poi conclude su ambiente e tifosi: «A Catanzaro sto bene ed è un popolo vicino alla squadra, anche nei momenti meno belli. Nelle trasferte sembra di giocare in casa visti i tanti cuori giallorossi che ci seguono. Anche io, quando vado in giro per la città, non ho mai ricevuto una parola fuori posto ma sempre e solo di incoraggiamento. Della nostra terra solitamente vengono messe in risalto solo cose negative, noi abbiamo tante cose belle in Calabria, a prescindere da quale provincia arrivi. Noi siamo un popolo con pregi e difetti come tutti d’altronde, che però si fa volere bene». E tra queste cose belle c’è, con certezza, il Catanzaro di Fabio Caserta.