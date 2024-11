Il Cittanova calcio mira a trovare al più presto la brillantezza giusta per affrontare le prime gare ufficiali della stagione.

I giallorossi sono da due settimane al lavoro agli ordini di mister Giuseppe Crucitti e del suo staff. La Rosa è completamente rinnovata. Il direttore sportivo Francesco Deni si sta adoperando per chiudere le operazioni in entrata e ultimare l'organico. Nei giorni scorsi il team ha svolto il primo test dell'annata calcistica, vincendo in amichevole 2-0 al "Morreale-Proto" di Cittanova contro il San Nicola Chiaravalle, compagine di Promozione. In rete Khoris e Cuzzilla.

Al termine della gara, il tecnico dei giallorossi Crucitti ha esternato le proprie impressioni: «C'è da lavorare, bisogna essere più incisivi e portare più palloni giocabili in avanti. I ragazzi sono disponibili, ma è necessario spingere di più sull'acceleratore».

Domenica prossima le cose iniziano a farsi più impegnative, in quanto il Cittanova sfiderà fuori casa il Melicucco, club di Promozione, nella fase regionale della Coppa Italia dilettanti.

«Puntiamo ad arrivare al 70% della condizione alla gara di Coppa Italia e fare un'ottima figura- ha affermato l'allenatore -. Abbiamo un buon mix di veterani e giovani. Ci vuole tempo affinché trovino la giusta sintonia. Ancora come rosa non siamo completi. Speriamo settimana prossima di ingaggiare 3-4 calciatori ed arrivare, così, pronti al campionato di Eccellenza».