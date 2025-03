Il tecnico giallorosso nel dopo gara vinta dai suoi per 1-0: «Siamo una squadra giovane e dunque rischiamo qualcosina. peccato per gli indisponibili fin da inizio stagione»

Continua il buon momento del Cittanova, alla sua seconda vittoria consecutiva (la terza nelle ultime quattro uscite). Nel ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza, infatti, i giallorossi piegano a domicilio la resistenza dell'Ardore in quello che poteva anche essere definito uno scontro con in palio punti salvezza importanti. Una gara intensa quella giocata al comunale di Ardore e decisa, all'alba della ripresa da un Khoris che nell'ultimo periodo soprattutto sta prendendo per mano la squadra.

Le parole di Crucitti

Soddisfatto, ma con la consapevolezza che ancora manca qualcosina, il tecnico Giuseppe Crucitti nelle dichiarazioni post gara ai microfoni ufficiali del club: «Abbiamo fatto un'ottima partita e dato seguito alla bella prestazione di settimana scorsa contro la Rossanese. Buona gara sotto l'aspetto tattico e della concentrazione e chi ha visto la partita si è divertito. Noi potevamo andare sotto per la qualità e le occasioni dell'Ardore, ma potevamo anche passare in vantaggio nel primo tempo sempre con Khoris. Bravi comunque nella gestione».

E ancora: «Abbiamo una squadra molto giovane e la gioventù, a volte, può portare a eccedere nella giocata rischiando di subire la ripartenza, ma la mia difesa è stata impeccabile, soprattutto nella ripresa. Mancano ancora sette partite e un bel po' di punti per la salvezza, ma è anche vero che se avessimo avuto tutto l'organico al completo fin da inizio stagione avremmo fatto tutto un altro campionato».