Salvato il titolo sportivo all’ultimo minuto, ma la situazione resta precaria. Il club lancia un invito alla comunità: «Servono risorse e figure dirigenziali per garantire il futuro del calcio cittadino»

Il Cittanova Calcio è al momento tra le squadre ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza 2025-2026, ma la situazione societaria resta tutta da definire. Il titolo sportivo è stato salvato a pochi giorni dalla scadenza grazie a un’azione congiunta che ha visto coinvolti il sindaco Domenico Antico, il dirigente uscente Enzo Condomitti, l’imprenditore Vito Cento e un gruppo di tifosi e volontari.

Il salvataggio è avvenuto in extremis, come confermato anche dal comunicato ufficiale del club diffuso il 24 luglio: «Il gruppo di tifosi e sostenitori che ha consentito l’iscrizione della squadra al campionato ha svolto un ruolo fondamentale, ma esclusivamente da 'traghettatori', per evitare che si disperdesse un patrimonio sportivo che rappresenta una parte importante della nostra comunità». L’iscrizione è stata dunque formalizzata entro il termine fissato al 20 luglio, evitando così la scomparsa del club dai quadri federali.

Nonostante l’iscrizione, la struttura societaria è però tutt’altro che definita. La stessa nota chiarisce: «È bene sottolineare che, ad oggi, non esiste una società, non esiste un organigramma. Il gruppo di tifosi ha sostenuto il Comune nell’assumere temporaneamente la gestione delle pratiche necessarie».

Questo vuoto gestionale rende necessario un intervento immediato per dare continuità al progetto sportivo. «Per un’adeguata ricostruzione del Cittanova Calcio – si legge ancora nella nota – , si ritiene indispensabile l’impegno di nuovi soggetti, tra cui dirigenti e forze imprenditoriali locali, che desiderino prendere in mano le redini per garantire la sua continuità e prosperità».

La prossima tappa sarà un’assemblea pubblica, che sarà convocata nei prossimi giorni, aperta a imprenditori, cittadini e appassionati. «Invitiamo tutti a partecipare con spirito costruttivo, per sostenere il calcio cittanovese e fare in modo che questo patrimonio continui a vivere e a crescere», è l’appello finale.

Resta comunque chiaro che senza un passo avanti sul piano organizzativo e finanziario, la partecipazione della squadra al prossimo campionato non potrà essere garantita: «In caso di esito negativo, il Cittanova Calcio non prenderà parte alla stagione ufficiale 2025-2026».