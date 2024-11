Soddisfatto per il successo e per la personale doppietta l'esperto attaccante Jonis Khoris: «Una buona prova contro una squadra ostica. Grati alla società, ora testa bassa e lavorare»

Il Cittanova, in attesa di immergersi nel prossimo campionato di Eccellenza, vince la prima gara ufficiale della stagione, nella fase regionale della Coppa Italia dilettanti. I giallorossi si sono imposti in trasferta con il risultato di 1-2 sul campo del Melicucco, forte squadra di Promozione.

La gara e le dichiarazioni di Crucitti e Khoris

Gli uomini di mister Crucitti hanno approcciato bene e sono passati in vantaggio al 40' con bomber Khoris sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La reazione del coriaceo Melicucco non si è fatta attendere, e sul finire del primo tempo ha generato un rigore, però non sfruttato da Misale che si fa intercettare la battuta da un ottimo Martorelli. La seconda frazione vede subito il pareggio dei padroni di casa con Antonelli. L'1-1 dura poco, in quanto ci pensa sempre Khoris, ancora dopo un calcio d'angolo, a insaccare la rete del 2-1, che si protrarrà fino al triplice fischio del direttore di gara.

«Siamo partiti bene, poi siamo andati in difficoltà nel finale - ha affermato il tecnico dei giallorossi Giuseppe Crucitti -. C'è ancora tanto da lavorare per tenere botta per tutti i 90 minuti. Tanti giocatori devono ancora trovare la migliore condizione».

Soddisfatto per la vittoria e per la personale doppietta l'esperto attaccante Jonis Khoris: «Una buona prova contro una squadra ostica. Siamo stati bravi e fortunati in alcuni episodi. Abbiamo vinto soffrendo e questo può essere positivo e negativo. Siamo grati alla società, ora testa bassa e lavorare».