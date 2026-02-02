Una favola che non vuole assolutamente finire e che sta facendo sognare lo Stilomonasterace. La compagine di mister Peppe Papaleo, infatti, fa il blitz della domenica in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza sbancando il campo del lanciatissimo Trebisacce attuale seconda forza del torneo. A regalare i tre punti alla compagine monasteracese è Waller alla mezz'ora del primo tempo, ma più di questo emerge una squadra quadrata e altamente compatta.

Le parole di Papaleo

Al termine della sfida, che era il big match di giornata, si è espresso proprio il tecnico Giuseppe Papaleo ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo fatto un'importante vittoria contro una grande squadra e i numeri parlano chiaro, poiché sono la seconda forza del campionato. Noi abbiamo tenuto botta e per questo faccio un grosso plauso ai ragazzi».

Ecco come l'ha preparata il mister: «Abbiamo cercato di limitare tutti i loro migliori giocatori e abbiamo disputato un buon primo tempo, poi nella ripresa c'è stata la reazione del Trebisacce ma senza subire azioni pericolose. Il secondo tempo sapevamo fosse di sofferenza e così è stato». Play off sì, ma per adesso Papaleo dribbla il discorso: «A fine campionato tireremo le somme, a inizio stagione molti non ci davano nelle prime cinque, ma attraverso il sacrificio e le idee siamo arrivati a questo punto. Io in questi ragazzi ci ho creduto sempre, altrimenti insieme alla società non li avremmo scelti».