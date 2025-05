Il goal dell’esperto centrocampista aretuseo vale una stagione: la sua incornata permette al Siracusa di sfondare il muro del’Igea Virtus. La bandiera amaranto sigla il suo decimo goal stagionale, ma per la Reggina non basta, mentre l’Enna si salva sulle ali del suo giocatore simbolo

Sei anni dopo il Siracusa torna tra i professionisti. Il 3-1 al D’Alcontres di Barcellona di Pozzo di Gotto contro l’Igea Virtus certifica il primo posto per la truppa di Turati, che da gennaio in poi si sono presi il primato e non lo hanno più lasciato. Decisivi, ai fini della vittoria finale, le due vittorie contro la Reggina.

Amaranto che hanno lottato fino all’ultimo secondo, ma che ora devono provare a conquistare la Serie C tramite i play-off. Il goal dell’eterno Barillà permette agli uomini di Trocini di vincere anche contro la Sancataldese e di chiudere con autorevolezza un campionato comunque importante.

Termina nel peggior modo possibile la stagione del Locri, che doveva vincere e sperare in un passo falso del Sant’Agata. Non si verifica nessuna delle due condizioni: il Cavallo alato pareggia 1-1 contro l’Acireale (segnano Leveque e Mokulu), mentre i biancoazzurri espugnano Favara. Gli amaranto sprofondano in Eccelleza al termine di una stagione surreale.

Si congeda con un pari interno, invece, la Vibonese: 1-1 contro il Paternò, per i rossoblù segna Giunta.

In coda si salva in extremis l’Enna, vittoriosa a Pompei, mentre vanno ai play-out Acireale, Castrum Favara, Licata e Sant’Agata.

La top 3 di LaC Sport

Il gradino più alto del podio dell’ultima (e decisiva) giornata del campionato di Serie D va, ovviamente, all’autore del goal più importante del girone I. Alberto Acquadro si è dimostrato un centrocampista di categoria superiore nel corso dell’intera stagione, ma non è mai stato un gran goleador. Il colpo di testa del 2-1 contro l’Igea Virtus vale almeno per cinquanta perchè porta il Siracusa in Serie C.

Lunga vita a Nino Barillà: lo pensano gli appassionati di calcio, ma lo sperano soprattutto i tifosi della Reggina. L’ultimo timbro della regular season amaranto contro la Sancataldese è suo. L’ennesimo inserimento perfetto del suo campionato basta a trovare l’undicesima vittoria consecutiva, ma non a volare in Serie C. Siamo sicuri che il capitano non si arrenderà qui.

Terzo posto, infine, per Giorgio Cicirello: il capitano dell’Enna gioca la solita partita di cuore e di qualità, permettendo – con un goal e un assist - ai gialloverdi di battere il Pompei e salvarsi dalla porta principale, beffando l’Acireale fermato a Locri.