Salgono le possibilità di ripescaggio per Reggina e Vibonese

Paganese esclusa dal prossimo campionato di Lega Pro. Il Consiglio Federale, presieduto da Carlo Tavecchio ha ufficialmente ratificato l'esclusione della società azzurrostellata dal prossimo torneo di terza serie. Il club caro al presidente Trapani, cercherà attraverso il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, come già avvenuto lo scorso anno, di strappare il pass per poter accedere al prossimo torneo di Lega Pro, ma per ora l'unica cosa che possono fare tutti i tifosi è sperare. Si apre la bagarre, quindi, per i ripescaggi, saliti a dodici. In lizza Reggina e Vibonese.

