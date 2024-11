Con un goal per tempo i rossoblù battono la formazione allenata da Alessandro Nesta e si preparano al derby in casa del Catanzaro

Il Cosenza torna alla vittoria dopo un mese battendo per due reti a zero la Reggiana di Nesta. Decisive le reti di Voca e Tutino. Ora testa al Catanzaro dopo una prestazione buona nel complesso. Bene il primo tempo con i Lupi padroni del campo, meno incisivi invece nella ripresa, frazione di gioco in cui gli emiliani hanno creato qualche grattacapo alla difesa rossoblù.

Cosenza-Reggiana: così in campo

Il Cosenza di Fabio Caserta scende in campo con una formazione offensiva. L'allenatore reggino sceglie infatti di schierare contemporaneamente Mazzocchi, Forte e Tutino, i quali saranno supportati sulla trequarti da Voca. A centrocampo Calò in regia. Nel pacchetto arretrato torna titolare D'Orazio. Nella Reggiana di Alessandro Nesta si registra qualche assenza, ma l'ex difensore di Lazio e Milan in attacco punta sul tridente composto da Girma, Antiste e Gondo.