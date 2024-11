Alvini sta torchiando i suoi in vista della ripresa del campionato di domenica prossima contro i blucerchiati. Nel frattempo i lupi oggi hanno effettuato una sola seduta d’allenamento

Il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini inizia a puntare il mirino sulla Sampdoria. L'allenatore rossoblù sta torchiando i suoi in vista della ripresa del campionato di domenica prossima contro i blucerchiati. Sarà una gara particolare per mille motivi. Il primo dei quali, inutile dirlo, il ritorno al “San Vito – Marulla” di Gennaro Tutino da avversario. Ci sarà modo per parlarne a fondo. Nel frattempo i lupi oggi hanno effettuato una sola seduta d’allenamento.

Cambio di programma

C’è stato infatti un cambio di programma visto che ieri la società aveva annunciato per oggi un doppio allenamento. Invece Micai e compagni hanno effettuato solo la seduta mattutina, annullando quella pomeridiana. Domani invece è previsto un allenamento congiunto con la formazione Primavera di mister Belmonte. Scenderà in campo anche Charlys? Il centrocampista brasiliano è uscito anzitempo contro il Palermo domenica scorsa. Assente invece Kourfalidis. Il greco infatti ha risposto alla convocazione della sua nazionale under 21 e tornerà a Cosenza nella giornata di mercoledì.