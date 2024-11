Il presidente della società rossoblù è passato al Marulla per salutare la squadra e spronarla a dare il massimo in vista del match casalingo decisivo contro i siciliani

Nuova tappa fondamentale per il Cosenza allenato da William Viali. Dopo lo striminzito pareggio in casa della Feralpisalò, che tuttavia ha interrotto la serie di due sconfitte consecutive e permesso di agganciare il bari in classifica, toccherà al Palermo far visita ai Lupi al Marulla.

Sabato pomeriggio andrà in scena uno dei derby del sud che tante volte ha animato i week-end dei campionati di calcio e stavolta vedrà contrapposte due compagini che annaspano per centrare i rispettivi obiettivi. I Lupi a caccia della salvezza, sebbene mirassero a qualcosa in più, i rosanero con l’ambizione di tornare in Serie A.

Il presidente Guarascio, oggi presente al Marulla in occasione della seduta a porte aperte a cui non hanno preso parte Giamfy e Voca, nel frattempo ha dato il via libera ad una nuova promozione: abbassare i prezzi delle due curve e della tribuna B per combattere la fuga dagli spalti che si è registrata in maniera evidente dopo la sconfitta nel derby. Guardando al campo, invece, Viali deve trovare il modo di sostituire Marras. Il furetto rossoblù è stato autore di due assist sabato scorso e la sua assenza si farà sentire.

Due le opzioni: inserire uno tra Antonucci e Canotto oppure allargare Tutino e dare fiducia a Crespi. In entrambi i casi, i rossoblù vogliono tornare alla vittoria che manca ormai da due mesi. I tempi secondo l’allenatore dei Lupi sono maturi.

Per Canotto, in particolare modo, potrebbe essere un’occasione da sfruttare. All’andata, in pieno recupero, sbancò il Barbera con autentica prodezza. A distanza di mesi, spera di avere una chance per salvare una stagione negativa e al di sotto delle aspettative.