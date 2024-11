Dal Parma arriva il difensore che mancava per completare il reparto arretrato L’ex Parma e Grosseto lunedì sarà in Calabria, a disposizione di mister Cappellacci.

COSENZA - Mancava il tassello in difesa per completare il mosaico. Sfumata l’ipotesi Mori, il Cosenza ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Tedeschi, classe ’87, proprietà Parma, ex del Crotone che nell’ultima stagione si è diviso tra il Grosseto e l’Albinoleffe. Sarà lui il centrale difensivo che da lunedì si metterà a disposizione di mister Cappellacci e con lui la squadra rossoblù è ormai quasi pronta a tuffarsi nell’impegnativo e suggestivo campionato di Lega Pro Unica. Alla chiusura del mercato mancano ancora un paio di settimane ed è altamente probabile che il Cosenza possa piazzare almeno un altro colpo. (mf)