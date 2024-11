La notizia era nell'aria oramai da qualche settimana. Oggi si è scritta la parola fine alla telenovela calcistica dell'estate 2024 per quanto riguarda il campionato di Serie B. Gennaro Tutino lascia il Cosenza e si trasferisce a Genova, sponda Sampdoria. Ad annunciare il definitivo trasferimento il comunicato ufficiale del club di Guarascio, arrivato pochi minuti dopo l'eloquente post pubblicato su Instagram dalla società blucerchiata.

Il comunicato del Cosenza

«La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, del calciatore Gennaro Tutino, classe 1996, alla Società U.C. Sampdoria». Si legge nella nota diffusa dal Cosenza. «Tutino, tornato in rossoblù nel Luglio 2023, ha collezionato presenze 36 tra Campionato Coppa Italia siglando 21 reti».

«Gennaro Tutino saluta ufficialmente Cosenza - continua il comunicato -, che tanto affetto gli ha riservato nell’ultimo anno (e nella precedente esperienza rossoblù). Un affetto fuori categoria. Cosenza e Tutino: un legame indissolubile, anche di famiglia per la nascita dei due figli in Città, che andrà oltre la nuova condizione di avversari sul campo. Grazie di tutto Gennaro, e buona fortuna con l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi».

Le prime parole di Tutino da calciatore della Sampdoria

Gennaro Tutino è atterrato alle 18,35 all’aeroporto di Genova, dove ad attenderlo c’era un bel gruppetto di tifosi della Sampdoria. Tra i cori, gli applausi e le strette di mano, anche le prime dichiarazioni dell’ormai ex attaccante del Cosenza all’emittente genovese Telenord. I colleghi dell’emittente tv hanno intercettato Gennaro Tutino all’uscita del gate dopo il volo che lo ha portato a Genova. La città della Lanterna diventerà la sua città per i prossimi quattro anni. L’attaccante ha parlato così ai microfoni: «Sono emozionato. Tutto è bellissimo. Non vedevo l’ora di essere qui». Poche ma significative frasi per il classe 1996 che oggi il nuovo numero 10 della Sampdoria dopo l’annata trascorsa a Cosenza. E in un video pubblicato su Instagram l'attaccante afferma: «Finalmente ce l'abbiamo fatta. Forza Doria»