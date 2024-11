Cosenza-Sampdoria rievoca sfide di altre epoche, di quando i rossoblù lottavano per la promozione in Serie A ed avevano ancora una speranza di completare un salto di categoria mai riuscito in 110 anni di storia. Nel 2001 finì 4-4 uno dei match più epici di sempre. Dopo 23 anni è passata così tanta acqua sotto i ponti che al Marulla saranno presenti generazioni di tifosi che il giorno di quella partita non erano nati.

Venerdì sera si festeggeranno i 110 anni del calcio in città e per farlo in modo adeguato la società ha organizzato una serie di eventi che condurranno al fischio d’inizio. In più, coordinandosi con la Prefettura, il Gos e con Palazzo dei Bruzi, si sta facendo di tutto per riaprire ai tifosi la Tribuna B inferiore. L’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli segue da vicino l’evolversi della vicenda.

Fatto sta che dalle ore 18:30, nello stadio San Vito “Gigi Marulla”, si terrà l’evento celebrativo organizzato dal club. Per favorire l’afflusso della tifoseria, invitata sugli spalti con largo anticipo, i cancelli saranno aperti alle ore 18. «Durante la serata - si legge in una nota - musica, luci e colori accompagneranno i sostenitori dei Lupi in un emozionante viaggio rossoblù, che farà da imperdibile intro al big match di giornata con la Sampdoria. Non mancheranno ospiti di spicco e belle sorprese, che saranno svelate successivamente. Il significato della prestigiosa ricorrenza vuole essere valorizzato e condiviso con l’intero territorio, le istituzioni, le associazioni e i giovani. Per questo sono state invitate ufficialmente le scuole e le scuole calcio della provincia. Per un “Marulla” che vuole accendersi sempre più di passione, omaggiare una storia gloriosa e spingere la squadra a proseguire l’ottimo periodo».

Per ciò che riguarda il calcio giocato, invece, la tifoseria si gode Gennaro Tutino. Assoluto trascinatore della squadra, giunta ad appena due lunghezze dalla zona playoff, è secondo solo a Pohjanpalo del Venezia nella classifica marcatori. Lo scugnizzo napoletano ha il piede caldo e non vuole fermarsi. Il record di gol in Serie B di un calciatore del Cosenza appartiene a Marco Negri. Nella stagione 1994-1995 arrivò a quota 19.