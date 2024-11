Al San Vito-Marulla i Lupi hanno giocato in dieci uomini. La squadra campana parte in vantaggio ma viene riagguantata grazie a un gol di Ricciardi

Al Cosenza serviva come il pane la vittoria ma gli uomini di Massimiliano Alvini devono accontentarsi del pari contro la Juve Stabia. Com’è avvenuto contro il Cittadella i Lupi della Sila hanno giocato in dieci uomini. Stavolta il rosso è arrivato nella ripresa a causa di un brutto fallo commesso dal difensore bulgaro Hristov.

Nel primo tempo, però, la squadra campana ha giocato meglio, cercando il raddoppio anche ad inizio ripresa. Gol non arrivato grazie a una prodezza, l’ennesima, di Micai. Insomma, il punto in casa non muove la classifica. Ma in questo momento il Cosenza non riesce a superare gli ostacoli, conquistando la vittoria.

Così in campo

Il Cosenza di Alvini si schiera con il 3-4-3. L’allenatore toscano punta su Zilli, Ciervo e Fumagalli in attacco, mentre in difesa si rivede Dalle Mura con Hristov e Caporale. In mezzo al campo invece Florenzi e Kouan sostenuti sulle fasce da Ricci e Ricciardi. Solo panchina per Mazzocchi e Strizzolo.

Cosenza-Juve Stabia: il primo tempo

Nella prima frazione di gioco la Juve Stabia cerca di imporre il suo gioco fatto di continue ripartenze. Bene le trame in fase offensiva che il Cosenza non riesce ad assorbire nel migliore dei modi. Ed infatti, su un pallone sbagliato a metà campo nasce il vantaggio delle Vespe con Maistro, bravo nel mettere a sedere Caporale, spiazzando un attimo dopo Micai.

I Lupi della Sila cercano di reagire ma non trovano trame pulite e soffre il pressing della Juve Stabia. Il pareggio però arriva nella parte finale del primo tempo, grazie a un’invenzione di Ricci che trova Ricciardi in area di rigore. L’esterno, ex Avellino, salta in corsa Thiam e realizza la rete del pareggio.

Cosenza-Juve Stabia, il secondo tempo

Parte forte la Juve Stabia che al 3′ sfiora il 2-1. Micai compie un miracolo sul colpo di testa di Folino. I campani a più riprese tentano di assediare l’area rossoblù ma si scoprono inevitabilmente al contropiede del Cosenza.

Che al 15′ spreca un’occasione importante. Ciervo si invola ma davanti a Thiam tira debolmente sul portiere campano.

Subito dopo quest’azione, Alvini cambia totalmente l’attacco, facendo entrare Rizzo Pinna, Mazzocchi e Strizzolo al posto di Ciervo, Zilli e Fumagalli. Strizzolo si rende pericoloso dopo qualche minuto, con una conclusione parata da Thiam che trema al 18′ per un tiro dalla distanza di Rizzo Pinna: la palla lambisce il palo. Ma i piani di Alvini si complicano al 20′. Hristov commette un fallo da espulsione, entrando duramente su un giocatore della Juve Stabia. Gallipò, direttore di gara, al Var decide di lasciare in dieci uomini il Cosenza.

Sempre la Juve Stabia si avvicina con fare minaccioso dalle parti di Micai. Ancora Maistro, autore del primo gol, mette i brividi ai tifosi silani ma il suo tiro finisce alto sulla traversa.

La parte finale del match scivola via senza grandi sussulti. La squadra stabiese prova il colpo da tre punti ma il Cosenza resiste e porta a casa un pari. Che serve davvero a poco.