Il Cosenza Calcio può vantare un primato indesiderato, soprattutto per le casse della società: è il club più multato del campionato di Serie B, con un totale di 48.500 euro di ammende fino a questo punto della stagione. Multe comminate dal Giudice sportivo per motivi legati a comportamenti dei tifosi ma non solo.

Dopo 29 giornate giocate, il Cosenza si trova in ultima posizione nella classifica del torneo cadetto, ma il club di Eugenio Guarascio domina nella graduatoria delle sanzioni inflitte dalla giustizia sportiva.

L'ultima penalità significativa è stata comminata per l'accensione e il lancio di «numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l'arbitro a interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco», nei minuti iniziali di una partita contro la Reggiana.

Il prossimo appuntamento per il Cosenza è il derby di Calabria contro il Catanzaro, in trasferta. Un match che non vedrà però sugli spalti la presenza dei tifosi rossoblù. All’andata la stessa misura venne adottata nei confronti del tifo giallorosso. Questa restrizione è stata imposta dopo i disordini verificatisi nel post-partita dell’incontro tra Cosenza e Catanzaro al Marulla, durante il campionato 2023-2024.

Il confronto tra le due società calabresi rivela che anche il Catanzaro non è immune dalle sanzioni disciplinari, sebbene sia al sesto posto (con 17mila euro) nella speciale classifica delle multe, che è dominata da società del sud Italia.

La classifica delle ammende





1. Cosenza 48.500 euro

2. Salernitana 30.000 euro

3. Juve Stabia 29.500 euro

4. Spezia 23.500 euro

5. Palermo 19.500 euro

6. Catanzaro 17.000 euro

7. Bari 15.500 euro

8. Carrarese 14.500 euro

9. Reggiana 13.500 euro

10. Brescia 13.000 eur

11. Pisa 7.500 euro

12. Modena 7.000 euro

13. Cesena 4.000 euro

14. Mantova 3.000 euro

15. Sassuolo 2.500 euro

16. Frosinone 2.000 euro

17. Cittadella 1.500 euro

18. Sampdoria 1.000 euro