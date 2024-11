Crotone Turris è la sfida della seconda giornata del girone C della Lega Pro che mette di fronte le due squadre che meglio hanno saputo iniziare all’esordio al di là dei tre punti conquistati rispettivamente contro Catania e Benevento.

Primo tempo

Pronti via e Tumminello si presenta sotto la sud, dopo pochi secondi, con un tiro a giro al limite dell’area. E la pressione ed il controllo del gioco è subito mantra per i padroni di casa che ci riprovano dalla distanza anche con Vitale dopo belle trame sia sulle fasce che dal centro del campo. Impressionano i primi 20 minuti, dove anche le palle perse, che non mancano tra i padroni di casa, vengono immediatamente seguite da riordino manovra e compiti che sembrano già memorizzati con Petriccione e Felippe che lasciano Vitale a mettere dinamismo nella trequarti rossoblù. Scarseggia ed anche troppo l’incisività con ripetute palle goal sprecate. L’occasionissima è al 15’ con Tumminello che involato dalla propria metà campo riesce a calciare di fronte a Pagno che è però bravissimo ad intercettare il bel pallonetto e con Tribuzzi che sulla ribattuta a porta vuota mette a lato. La Turris prova a rispondere ed al 21’ passa con Cum che appena ricevuta palla corre indisturbato palla al piede ed appena dentro l’area, fredda Dini alla sua destra. Ci mette un po' il Crotone a riprendere forza ed animo. Infatti prende il secondo goal su angolo che vede svettare Maniero alla sua maniera, ma con i rossoblù praticamente fermi. Ora è solo foga per la squadra di casa, e poco più che confusione sterile, con un evidente problema caratteriale anche nelle singole scelte di giocata che ora sono diventate solitarie ed improvvisate, anche se Felippe sfiora il palo alla destra di Pagno che non è apparso sicurissimo durante la gara.

Secondo tempo

Nonostante ne Zauli né (tanto meno) Caneo cambino nulla, arriva un botta e risposta fulminante all’inizio della seconda frazione: Tumminello dopo 47 secondi dimezza lo svantaggio alla prima sovrapposizione assecondata dalla sinistra (notevole la prontezza e la caparbietà del centravanti in area); ma Maniero, nemmeno due minuti dopo, riporta i suoi due sopra, svettando di nuovo in area ospite con altrettanta notevole superiorità ottimizzando l’assist di Nocerino; ma Papini è davvero ingenuo, a dir poco. Questa volta il Crotone prova a metterci pazienza e non foga, ma questa Turris ha personalità in tutte le zone del campo. Nemmeno le entrate di Gomez e Vuthaj sembrano dare concretezza alle speranze di Zauli che perde la sfida tattica con Caneo, certamente con la complicità della mancanza di concretezza di D’Ursi e compagni, citando certamente uno di quelli che meno ha certamente demeritato tra gli squali. All’80’ Vuthaj su una bella assistenza (questa volta dalla destra di Giron) rinfiamma la sud che non si era mai fermata a cantare, a dire il vero. Poi tante palle messe in mezzo, un’uscita a vuoto di Pagno ma soprattutto pochissima concretezza (di nuovo assente), non permettono comunque alla squadra di casa di rimettere in piedi una gara che davvero tanto deve insegnare al Crotone se vuole diventare grande. Emblematica, al 94’, l’occasionissima sulla testa del buon Vuthaj (ottimo comunque il suo inserimento) che spinge troppo debolmente di testa la palla nelle mani di Pagno da dentro l’area piccola.

Il tabellino

CROTONE: Dini; Leo (31’st Giannotti), Papini, Gigliotti, Giron; Petriccione, Felippe (13’st Vuthaj), Vitale (43’st Cantisani); D’Ursi (31’st Pannitteri), Tumminello (13’st Gomez), Tribuzzi. A disp. : D’Alterio, Lucano, Spaltro, Bove, Crialese, Loiacono, Rojas, Bruzzaniti, Jurcec, Vinicius. All. Zauli

TURRIS: Pagno; Cocetta, Miceli, Frascatore (20’st Burgio); Cum, Scaccabarozzi, Franco (12’st Pugliese), Contessa; Giannone (25’st De Felice), Maniero (25’st D’Auria), Nocerino (12’st Matera). A disp. : Iuliano, Fasolino, Esempio, Maestrelli, Musumeci, Primicile, Guida, Pavone. All. Caneo

Arbitro: Andreano di Prato

MARCATORI: 21’pt Cum (T), 31’pt e 2’st Maniero (T), 1’st Tumminello (C), 36’st Vuthaj (C)

Ammoniti: Tumminello (C), Vitale (C), De Felice (T), D’Auria (T)

Spettatori: 4.550 (3.198 abbonati)