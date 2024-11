Si chiude con una vittoria il campionato del Crotone. Nella 38esima, e ultima, giornata del torneo i pitagorici battono infatti per 3-1 il Giugliano. Messa la parola fine sulla regular season per gli squali, che hanno chiuso il campionato al secondo posto, torneranno in campo per disputare i play off. La squadra allenata da Lamberto Zauli farà il suo debutto negli spareggi per la Serie B, che prenderanno il via il prossimo 30 aprile, a partire dal secondo turno (quarti di finale).

La partita

La gara dello Scida si apre subito nel migliore dei modi per gli squali che dopo appena 3 minuti si portano in vantaggio con una splendida rete messa a segno da D'Errico: l'esterno destro in piena area di rigore non da scampo al portiere della formazione ospite. È il 55esimo gol del Crotone in campionato. Il Crotone tiene il pallino del gioco mentre il Giugliano prova a limitare i danni e, quanto può proporsi in ripartenza.

Al minuto 25 occasione per la formazione ospite: Piovaccari scatta sul filo del fuorigioco e potrebbe ritrovarsi a tu per tu con Branduani ma Papini recupera sull’attaccante ospite e sventa la minaccia. Gli ospiti cercano la reazione ma sbattono contro Branduani: prima ci prova Piovaccari ma il portiere pitagorico dice no, poi è il momento di Celarano, gran destro diretto sotto l’incrocio e ottima risposta dell'estremo difensore pitagorico.

Al 27' clamoroso svarione difensivo della formazione ospite con Scognamiglio che, nel tentativo di servire con un retropassaggio Viscovo, colpisce debolmente e apparecchia per Cernigoi: fin troppo facile per l'attaccante rossoblù battere il portiere avversario per il gol del raddoppio.

Al 45 il Crotone ha la possibilità di triplicare ma D'Ursi, da solo davanti a Viscovo, si lascia ipnotizzare dal portiere avversario e calcia alto. Il primo tempo si chiude qui.

Secondo tempo

La ripresa del match si apre con il palo colpito da Cernigoi: l’attaccante del Crotone stacca di testa nel cuore dell’area avversaria ben servito da D’Ursi ma la palla si stampa sul legno. Gli ospiti trovano il gol che dimezza le distanze all'11': su un traversone dalla destra di Rondinella arriva la sfortunata deviazione di Papini che manda il pallone alle spalle del proprio portiere.

Due minuti più tardi gli squali ristabiliscono le distanze. Il solito Cosimo Chiricò riceve palla sulla destra, entra in area, e con un tiro di sinistro fulmina Viscovo per il tris dei suoi. Per Chiricò è il 14esimo gol stagionale. Il Crotone non è sazio ma è sfortunato: al 22' bella azione pitagorica che si conclude con il tiro di D'Ursi, il pallone centra però il palo negando la gioia del gol al numero 7 dei rossoblù. Il match non ha più nulla da dire. Il Crotone chiude la regular season al secondo posto a quota 80 punti in classifica.