L'ormai ex tecnico rossoblù non aveva cercato scuse alla quarta sconfitta su otto gare rimediata ieri contro il Taranto. Sulla panchina pitagorica potrebbe esserci un ritorno oppure una soluzione interna

Il Crotone ha deciso di dare una scossa e cambiare: questa mattina è stato infatti Lamberto Zauli è stato sollevato dall'incarico di tecnico della prima squadra. Decisiva la sconfitta che i rossoblù hanno subito ieri in casa del Taranto.

Nell’inedita sfida dello Iacovone chiuso ai tifosi, il silenzio cala solo sui pitagorici di mister Zauli che viene esonerato. I ragazzi di Capuano compatti e concreti hanno vinto comunque oltre i loro meriti di costruzione.

Paga dunque Zauli, che non si era autoassolto, anzi: «Non sono un allenatore che cerca scuse, abbiamo commesso errori imperdonabili sui due goal, per noi purtroppo si sta ripetendo, quando si alza la palla stiamo andando in difficoltà, condizionando i risultati che così non possono essere soddisfacenti».

Nel post gara contro i pugliesi l'ormai ex tecnico del Crotone è stato diretto anche sulla sua posizione: «Non posso essere sereno, sono il primo che si fa autocritica anche perché gli errori persistono ed il primo responsabile sono io». Fanno discutere, dopo il risultato, anche le scelte di Rojas all’infortunio di D’Errico che poi è stato anche sostituito, ed una difesa che forse non sa interpretare al meglio la filosofia dell’allenatore con Leo e Loiacono ancora passivi. Si parla del ritorno di Cosmi che aveva fatto l'ultimo scorcio di stagione in serie A anche se è al vaglio la soluzione "interna" di Nello Parisi che faceva parte di Zauli.