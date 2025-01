Al Provinciale di Trapani ci sono due squadre in momenti di forma differenti, ma con lo stesso obbiettivo: la vittoria. Per la ventiduesima giornata del Girone C di Serie C, c’è una sfida importante in ottica playoff tra la squadra di Eziolino Capuano (terzo allenatore in questa stagione in Sicilia, e Crotone, in cerca di continuità, sesto a quota 33, con il miglior attacco del girone (42 reti realizzate), ma con una fase difensiva ancora da registrare (33 gol subiti). Il tecnico dei padroni di casa ha presentato la sfida si è augurato di limitare quelle che sono le fonti del gioco, aggiungendo, per i suoi che «dobbiamo dare più continuità. Questa squadra nelle fasi cruciali ha le occasioni importanti ed ha margini di miglioramento».

Primo Tempo

In seguito alla scomparsa del dottor Muraca, punto di riferimento dello staff sanitario dei rossoblù, la conferenza stampa dell’allenatore Emilio Longo, alla vigilia della sfida contro il Trapani, è stata annullata, per questa ragione il Crotone gioca con il lutto al braccio. Parte meglio la squadra di casa che all’11’ porta Lescano a tu per tu con D’Alterio, ottima la risposta in angolo del portiere pitagorico. Sul corner successivo per i padroni di casa, riparte in contropiede Silva fermato irregolarmente da Hraiech che si becca il giallo, il secondo per i suoi dopo quello a Carriero, al 15' è Celiento di testa, su punizione dalla sinistra di Benedetti, che manda la palla alta sulla traversa. Al 22’ il Crotone scodella da punizione da trequarti con un fallo d’attacco che sventa il possibile pericolo.

La crescita del Crotone è “segnata” dal vantaggio di Giron che di prima intenzione sbroglia una serie di tentativi in area siciliana, con uno dei suoi soliti sinistri di pregevole fattura. Il Trapani diventa frenetico dando opportunità agli ospiti di ragionare di rimessa. Al 32’ ne approfitta su una palla in uscita recuperata servitagli da Gomez, dopo essere stata portata da Gallo centralmente, con un velo che il capocannoniere rossoblù controlla e col sinistro supera Ujkaj.

Ora il Trapani si spegne nel sentimento. Tanto che è Ujkaj ad evitare il tracollo al 35’ senza poterlo però evitare al 39’ su un altro contropiede magistrale questa volta concluso con successo dal destro di Gomez che arriva a sette goal stagionali chiudendo di fatto la gara con un tempo di anticipo.

Anche se Lescano prova un minuto dopo a riaprirla, trovando D’Alterio pronto. Poi a ridosso di fine frazione, Vitale, direttamente dalla bandierina, trova invece Ujkaj - con l’aiuto della traversa – a negare la quaterna. La prima parte di gara si chiude così tra capovolgimenti di fronte senza mutazioni per il tabellino.

Secondo tempo

Senza cambi il quadro di riferimento rimane lo stesso della seconda frazione con Gomez che reclama in area ospite ed il Trapani frustrato dai troppo pochi demeriti che rimediano solo un giallo per Cargnelutti che salterà la prossima. La gara dunque si staglia, anche dopo la girandola di cambi che costringe Capuano anche a terminare in dieci per l’infortunio del già subentrato Zuppel che quando i trapanesi hanno terminato i cambi, dunque chiudendo, dal 71’, la gara in dieci, decretando la fine ancora anticipata di una gara che non avrà più niente da dire fino all’ultimo dei 4 minuti di recupero.

Il tabellino

Trapani 0 Crotone 3 Reti: Giron (KR) al 24’; Tumminello (KR) al 32’; Gomez (KR) al 39’;

TRAPANI (3-4-3): Ujkaj; Malomo, Celiento, Silvestri; Ciotti, Carriero, Toscano, Benedetti; Piovanello, Lescano, Hraiech. Allenatore: Ezio Capuano.

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Barberis; Silva, Tumminello, Vitale; Gomez. Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Andrea Ancora; Ammoniti: Carriero (TR) al 2’; Hraiech (TR) al 12’; Giron (KR) al 19’; Cargnelutti (KR) al 54’