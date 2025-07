Il Crotone ha ufficializzato nelle scorse ore l’acquisizione, a titolo temporaneo, del centrocampista offensivo Kevin Bruno dal Sassuolo. Classe 2005, Bruno è nato a Reggio Emilia ma ha origini calabresi: il padre è infatti di Scandale, nel Crotonese.

Il giovane trequartista arriva dopo una stagione positiva con la Primavera del Sassuolo, con cui ha vinto Campionato, Supercoppa e Torneo di Viareggio. In totale ha collezionato 28 presenze e 5 reti nel campionato Primavera, aggiungendo 3 gol in 3 partite nella UEFA Youth League.

L’operazione si inserisce nel quadro della costruzione della rosa che la società del presidente Gianni Vrenna sta allestendo in vista della prossima stagione di Serie C. Il gruppo sarà affidato a mister Emilio Guido, al lavoro per preparare al meglio l’annata sportiva 2025/26.