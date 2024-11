Riunione tra società calcistica e amministrazione comunale: l' impianto potrà accogliere 20mila persone

Mentre il Crotone è in piena lotta per restare in serie A, non si ferma il percorso per la realizzazione del nuovo stadio, intrapreso dall'amministrazione comunale e dalla dirigenza rossoblu. Si è tenuta questa mattina una nuova riunione operativa, che segue quelle delle scorse settimane, alla quale hanno partecipato il sindaco Ugo Pugliese e il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna; presenti anche l'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda, l'assessore all'Urbanistica Salvatore De Luca, il consigliere comunale Alberto Laratta e il dirigente del settore Urbanistica Giuseppe Germinara.





L'idea progettuale prevede la realizzazione di uno stadio da 20.000 posti, funzionale, moderno che sintetizzi l'esigenza sportiva con l'accoglienza ma anche lo sviluppo sociale ed urbano dell'area dove sarà realizzato. Al riguardo sono stati esaminati alcuni layout ed a breve sarà firmato il protocollo di intesa che disciplinerà il percorso comune per la realizzazione dell'opera. Su lavoro sinergico pende, però, la “spada di Damocle” della decisione della Soprintendenza rispetto all'attuale stadio: l'amministrazione ha richiesto la proroga della scadenza prevista per il 19 luglio proprio sulla base della nuova iniziativa messa in campo da Comune e società. Parere che è atteso sin da febbraio, quando è stato inviata la documentazione alla stessa Soprintendenza. Si va avanti per la costruzione del nuovo stadio pur avendo come prioritario obiettivo la proroga da parte della Soprintendenza il cui diniego potrebbe pregiudicare il futuro del percorso messo in campo da Comune e società calcistica.