Una sfida tra due squadre agli antipodi della classifica, ma accomunate dalla necessità di conquistare punti pesanti per i rispettivi obiettivi. Il Crotone si prepara alla trasferta di Potenza, in programma domenica 1 novembre alle 17:30 allo stadio Alfredo Viviani, per la dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

Gli squali di Leandro Greco sono chiamati a una prova di carattere contro la formazione lucana guidata da Ivan Tisci, attualmente al comando della classifica con 26 punti. Un confronto particolarmente impegnativo per i pitagorici, che occupano l'ultimo posto con un solo punto, anche a causa della penalizzazione iniziale di sei lunghezze.

Il Potenza arriva all'appuntamento da capolista, forte di un rendimento che racconta otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle prime undici giornate. I lucani hanno realizzato 28 reti e ne hanno subite 15, confermandosi una delle formazioni più prolifiche del girone. Un avversario che attraversa un momento positivo e che punta a difendere il primato davanti al proprio pubblico. Di contro, il Crotone cerca una svolta dopo un avvio di stagione complicato. Il bilancio dopo undici partite è di una vittoria, quattro pareggi e sei sconfitte, con dieci gol realizzati e sedici incassati. Sul campo i calabresi hanno conquistato sei punti, ma la penalizzazione di sei punti li ha fatti scivolare in fondo alla graduatoria. L'ultimo impegno, allo stadio Ezio Scida, si è concluso con la sconfitta per 1-0 contro il Casarano.

La trasferta in Basilicata rappresenta dunque un banco di prova importante per la squadra di Greco, chiamata a ritrovare solidità difensiva e soprattutto maggiore incisività in fase offensiva. Contro la prima della classe servirà una prestazione attenta, capace di limitare la qualità degli avversari e sfruttare le occasioni a disposizione. La posta in palio è significativa per entrambe le formazioni: il Potenza vuole consolidare il proprio primato, mentre il Crotone ha bisogno di punti per cominciare a risalire la classifica e allontanarsi dall'ultimo posto. Per gli squali, al Viviani, sarà un'occasione per provare a cambiare il corso della stagione.