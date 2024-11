Chiunque se avesse voluto scommettere su un Monopoli-Crotone testa coda alla nona di campionato di serie C, avrebbe di certo sbagliato tutto; allo stadio Vito Simone Veneziani infatti è il Monopoli di mister Colombo ad essere in alto alla classifica con ben nove punti in più rispetto al Crotone di Emilio Longo. I ragazzi di Alberto Colombo, reduci dalla quarta vittoria esterna stagionale con il Team Altamura (0-1), si trovavano prima della vittoria di ieri del Cerignola addirittura in vetta alla classifica, per gli ospiti un pari e due sconfitte le ultime uscite, con l’ultimissima bruciante per essere arrivata in casa con l'Avellino con un deprimente 0-4.

Primo Tempo

La gara inizia al piccolo trotto con il Crotone che anche in possesso prova a governare 10-15 metri più indietro. Il Monopoli che fa della difesa la sua forza con soli 3 goal subiti fino ad ora, con la migliore difesa del campionato, non forza. Così arrivano solo conclusioni dalla distanza (prima di Angileri poi di Schirò) o schemi su punizione dalla trequarti su cui al 21’ Oviszach, in una sorta di angolo corto, Angileri stacca più in alto di tutti per allontanare. Prima Silva alla mezz’ora supera un paio di avversari e da posizione centrale scarica un sinistro che si spegne fuori, poi è Spina, due minuti più tardi, che si ritrova a tu per tu con Vitale ma viene messo giù da Angileri, l’arbitro lascia giocare tra le vibranti proteste degli ospiti. Sono tra i pochissimi sussulti della prima frazione che termina al 43’ con Pace che raccoglie dalla destra e calcia forte col sinistro troppo alto.

Secondo tempo

La ripresa inizia con una vena più intraprendente degli ospiti che infatti dopo due o tre azioni però non pericolose consigliano Colombo a cambiare Yeboah e Grandolfo per Bruschi e Vazquez, entrano prima dell’ora di gioco. Ma il Crotone va subito ad un passo dal vantaggio: punizione dalla destra di Oviszach, Di Pasquale fa da sponda per Guerini che in tuffo colpisce di testa ma Vitale compie un grandissimo intervento togliendo la palla sotto la traversa. È prologo del vantaggio ospite che arriva al 62’ con schema su corner con Spina che tocca per Oviszach il quale mette al centro per Di Pasquale che di testa firma lo 0-1.

Come troppo spesso è già capitato inizia però una gara diversa per gli squali con il Monopoli che prima pareggia e poi comanda. Al 65’ il pareggio dei pugliesi arriva con una incornata di Angileri su calcio d’angolo dalla destra, anche se gli squali hanno protestato per il corner in quanto l’ultimo tocco era stato di un giocatore di casa. Ma la cosa che impatta è che per venti minuti, nonostante i cambi di Longo il Monopoli va vicino al vantaggio sia su due altri calci d’angolo che su una bella rovesciata in area di Grandolfo con la palla che va a lato. A cinque dalla fine il Crotone cerca di poter palleggiare dopo essere riuscito a resistere ma ha 5 ammoniti tutti ancora in campo compreso i due centrali di difesa. Entrano anche Yabre e Tumminello ma il risultato non cambia nemmeno nei 4 minuti di recupero. L’allenatore rossoblù può contare su un nuovo inizio?

Il tabellino

Monopoli 1 Crotone 1 Reti: Di Pasquale (KR) al 62’; Angileri (MON) al 65’

MONOPOLI (3-5-2): S. Vitale; Viteritti, Angileri, Cristallo; Valenti (dal 67’ Falzerano), Bulevardi, Battocchio (dall’86’ Yabre), Scipioni, Pace; Bruschi (dal 58’ Grandolfo), Vazquez (dal 58’ Yeboah). All. Colombo

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (dall’87’ Groppelli); Gallo, Schirò; Spina (dal 70’ Stronati), Silva, Oviszach (dal 76’ Vitale); Gomez (dall’87’ Tumminello). All. Longo

Arbitro: Dario Di Francesco; Ammoniti: Vazquez (MON) al 10’; Cargnelutti (KR) al 12’; Silva (KR) al 55’; Pace (MON) al 64’; Schirò (KR) al 68’; Guerini (KR) al 74’; Di Pasquale (KR) all’81’