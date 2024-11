Una sfida che si rinnova per gli squali i quali stavolta avranno a che fare con la seconda squadra della società torinese, allenata molto probabilmente da Paolo Montero. Campionato al via il 25 agosto, ma prima ci saranno i turni preliminari di Coppa Italia Serie C

Non avendo funzionato l’invito offerto dalla Lega, oggi è stato il giorno del sorteggio della nuova stagione di Lega Pro che doveva definire dove collocare le tre seconde squadre presenti in organico (Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro). La Lega Pro guidata da Matteo Marani ne ha sorteggiato dunque una per girone. Milan Futuro, novità assoluta per i diavoli che sono all’esordio con la seconda squadra in serie C, giocherà nel girone B (assieme a Pescara, Ascoli, Spal, Entella e Torres, tra le altre); l’Atalanta U23 è nel girone A (dove battaglierà contro Vicenza, Padova, Feralpi Salò e Virtus Verona, mentre nel girone C si riedita una sfida che si rinnova: il Crotone affronterà la Juventus (vero Next Gen) anche in serie C.

Una sfida che sin dal 2006/2007 (campionato di serie B) sembrava dover essere un unicum e che poi, invece per ben 3 stagioni di serie A ha visto i pitagorici (sia in casa che allo Stadium) quasi mai sfigurare nei confronti della squadra più scudettata d’Italia. Il Girone C dal punto di vista sportivo sarà dunque ancora più complicato se si considera che, tra le protagoniste, vede già protagoniste anche Avellino, Foggia, Catania, Benevento e Taranto tra le altre, un calendario da categoria superiore se si considera che Paolo Montero - ancora non c'è l'ufficialità circa l'incarico di allenatore che lo scorso anno lo ha visto guidare la rappresentativa U19 dei bianconeri - alcune di queste squadre le ha affrontate da calciatore nella massima serie. Ecco di seguito i gironi al completo:

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Vicenza, Virtus Verona

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, SPAL, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris

Il campionato di Serie C inizierà il prossimo 25 agosto, per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima dell’inizio dei playoff: nel corso della stagione sono previsti tre turni infrasettimanali e la pausa invernale fissata al 29 dicembre.

Mentre qui sotto il programma della Coppia Italia Serie C:

Primo Turno Eliminatorio: DOMENICA 11 AGOSTO 2024

Secondo Turno Eliminatorio: DOMENICA 18 AGOSTO 2024

Ottavi di Finale: MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2024

Quarti di Finale: MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

Semifinali:

Andata MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2025

Ritorno MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

Finale:

Andata MERCOLEDÌ 26 MARZO 2025

Ritorno MERCOLEDÌ 09 APRILE 2025