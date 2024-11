Gara difficile ma sempre in mano agli squali nonostante un primo tempo che li aveva visti dover raggiungere gli avversari passati in vantaggio. Nel secondo altra vasta supremazia ospite che si chiude con la doppietta dell’ex Roma ed Atalanta che è visibilmente tornato in forma

Giugliano e Crotone si affrontano a porte chiuse per la decima giornata del girone C della Lega pro. Il Crotone ha 13 punti in classifica (nono a 8 lunghezze dalla vetta) e viene da una grande vittoria in casa contro il Foggia per 2-1 che ha dato un solo calcio, anche se grande, alla crisi che aveva esonerato Zauli se non fossero intervenuti i calciatori per revocarle; il Giugliano viene da un pareggio casalingo per 0-0 contro il Potenza con cui il nuovo allenatore Valerio Bertotto, che ha sostituito Raffaele Di Napoli tre gare fa, è arrivato a questa gara a 9 punti non potendosi permettere dunque ulteriori sconfitte se non vuole essere risucchiato nelle zone caldissime della classifica.

Primo tempo

I padroni di casa danno inizio al match del De Cristofaro, con 30 secondi e gli squali che hanno già la prima palla gol con Vitale che viene pescato bene sulla sinistra e calcia verso la porta sfiorando il palo alla sinistra di Russo. Sembra dunque funzionare bene la conferma del 3 5 2 con diversi interpreti rispetto alla gara vinta contro il Foggia (Leo sostituisce Gigliotti e Crialese Bruzzaniti). Ma i gialloblù passano improvvisamente in vantaggio al secondo minuto, con De Sena che raccoglie una respinta corta della difesa e da fuori piazza la palla dove Dini non può arrivare.

La reazione degli ospiti è furiosa, è di nuovo Vitale che prova a cercare la via del pareggio con un sinistro da fuori che fa la barba al palo alla sinistra. Al 10’ gli squali sfiorano ancora il pari con Tribuzzi, con la palla sull’esterno della rete, dopo che Tumminello si ritrova davanti per due volte davanti a Russo, prima segnando ma in fuorigioco e poi con il portiere di casa che aveva sventato con un vero e proprio miracolo.

Al 14’ è pari con Tumminello: corner dalla destra di Petriccione e colpo di testa vincente del Marco tornato prezioso al suo quarto goal stagionale. Gli ospiti non si fermano ed al 19' sugli sviluppi di una punizione dalla destra di Petriccione, la palla arriva sul sinistro di Bove che da posizione defilata tenta il tiro con la sfera che termina sull’esterno della rete. Pochi minuti e Gomez servito da Vitale in area, mette al centro per Tumminello che questa volta viene anticipato di un soffio dalla difesa gialloblù. Prima e dopo la mezzora sono Tribuzzi e Petriccione che sono di nuovo pericolosi. Con i padroni di casa che devono subito cambiare al 39’: è Giorgione che rileva Vogiatzis riuscendo a congelare la fine del primo tempo.

Secondo tempo

La seconda frazione inizia con il Giugliano che sembra essere messo meglio anche se senza particolari brividi per Dini. Poi i doppi cambi sembrano fare meglio agli ospiti che dall’ora di gioco riprendono a macinare la voglia di vincerla: al 64’ il cross dalla sinistra di Crialese per l’inserimento di Tribuzzi dalla destra, fa partire un calcio al volo mandando al lato. Ma l’occasionissima è un minuto dopo: Vitale entra in area defilato sulla sinistra e mette in mezzo per Tumminello che non riesce a deviare in porta.

Poi di nuovo lungo break con tante occasioni ed un mani sospetto in area del Giugliano. Al 78’ dunque il vantaggio è legittimo e reale: sempre goal di Marco Tumminello (ora al quinto stagionale) schiaccia di testa e supera Russo sull’ottima incursione di Tribuzzi che era entrato in area dalla destra pennellando per il centravanti che aveva da qualche minuto Vuthaj come compagno di reparto. Anche grazie ai cambi rimane per il resto della gara più vicino il Crotone al terzo goal, piuttosto che i ragazzi di Bertotto al pari con il solo Giorgione che ci prova malamente da fuori al terzo dei cinque minuti di recupero.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Yabre, Caldore, Berman, Di Dio (dal 62’ Menna); Vogiatzis (dal 39’ Giorgione), Gladestony, Berardocco; De Sena, Salvemini, Nocciolini (dal 62’ Oviszach).

All. Bertotto

CROTONE (3-5-2): Dini; Leo, Loiacono, Bove; Crialese; Petriccione (dall’89’ Giannotti), Vitale, D’Ursi (dal 60’ Felippe), Tribuzzi; Gomez (dal 60’ Vuthaj), Tumminello (dall’89’ Cantisani).

All. Zauli

RETI: De Sena (GIU) al 2’; Tumminello (KR) al 14’ ed al 78’;

Arbitro: Antonino Costanza

AMMONIZIONI: Vuthaj (KR) al 79’; Yabre (GIU) al 90’; Giannotti (KR) al 93’