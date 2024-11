Il fighter sta seguendo in questi ultimi giorni alcune sessioni specifiche d'allenamento tra la Calabria e la Puglia prima di partire per il Messico

La Calabria avrà un suo rappresentante ai Campionati Mondiali di Muai Thay che si terrano dal 10 al 19 maggio a Cancun, in Messico: si tratta del fighter crotonese Antonio Albo. Giovane ma pluri affermato combattente della Hunuman Contest, Antonio in questi giorni sta affrontando una serie mirata di sessioni di allenamenti tra la Calabria e la Puglia, in vista di questo importante appuntamento che lo vedrà protagonista e rappresentante del Tricolore in terra messicana. Lo abbiamo raggiunto durante la preparazione.

«Gli allenamenti procedono alla grande – ha dichiarato – ci stiamo preparando per la prova del peso, siamo un po' fiacchi ma è questo l'allenamento che ci serve. E' una sfida che rincorriamo da anni e speriamo di dare il meglio per portare a casa una medaglia. Far parte della Nazionale è sempre una grande responsabilità, un peso e cerchiamo di rappresentarla al meglio; è un piccolo traguardo raggiunto dopo tanti sacrifici fatti durante la carriera. Non voglio fare previsioni, si vedrà poi sul ring il da farsi: conosco tutti i miei avversari poiché ci siamo già incontrati in altri eventi nazionali, conosco il loro valore e sarà battaglia».

Dunque, una grande occasione, ma al tempo stesso una enorme responsabilità vista la caratura dell'evento internazionale. Per seguire le imprese di Antonio Albo, l'assessore comunale allo Sport Giuseppe Frisenda ha dichiarato che si sta valutando l'ipotesi di installare un maxi schermo affinchè tutta la comunità possa fare il tifo per il suo campione.