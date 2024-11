Gli amaranto passano subito in vantaggio ma gli ospiti non mollano e pareggiano a fine primo tempo. Secondo tempo avaro di emozioni. A fine match la tifoseria di casa fischia la propria squadra che ora si allontana dalla vetta

Termina in parità il derby tra Reggina e Sambiase. Succede tutto nel primo tempo: apre le danze Barranco, pareggia il capitano giallorosso Francesco Umbaca. Buon punto per gli uomini di Morelli, che proseguono la serie positiva, delusione per gli amaranto che non spiccano il volo.

LA CRONACA

Reggina avanti dopo appena due minuti di gioco: rimessa lunghissima di Cham, difesa del Sambiase disattenta e Barranco può controllare e battere Giuliani con facilità. I giallorossi provano a reagire: sgroppata di Perri, cross in mezzo ma è bravo Martinez a opporsi. Occasione per il 2-0 amaranto qualche minuto più tardi: traversone di Marcel Perri e botta di prima da parte di Ragusa che termina alta. Il Sambiase prende pian piano fiducia: occasionissima per Carella ma è bravo Martinez a respingere. Il goal è solo rimandato: bella combinazione tra Carella e Umbaca, con quest’ultimo che trafigge agevolmente il portiere amaranto. La prima frazione termina in parità.

Secondo tempo avaro di emozioni. Al 72’ miracolo di Giuliani su una gran punizione di Urso. La Reggina spinge nel finale di partita: all’83’ Forciniti cestina una grande occasione in contropiede, qualche minuto più tardi Perri salva su Renelus.

IL TABELLINO

REGGINA (4-3-3): Martinez; Bonacchi (46’ Mariano), Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria (76’ Curiale), Barillà (64’ Urso); Perri (46’ Renelus), Barranco, Ragusa (80’ Porcino). A disposizione: Katsaros, Porcino, Urso, Vesprini, Ba, Curiale, Ingegneri, Mariano, Renelus. All. Pergolizzi

SAMBIASE (4-4-2): Giuliani; Perri, Colombatti, Strumbo, Frasson S.; Carella (46’ Manu), Piriz, Caporello, Umbaca (78’ Munoz); Zerbo (86’ Frasson V.), Ferraro. A disposizione: Grisendi, Manu, Frasson V., Persico, Morra, Mazza, Munoz, Tiveron, Crucitti. All. Morelli

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno. Assistenti: Angelo Di Curzio e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia

Marcatori: 2’ Barranco (REG), 40’ Umbaca (SAM),

Ammoniti: 33’ Bonacchi (REG), 42’ Perri (SAM), 52’ Caporello (SAM). Recupero: 2’ pt, 4’ st