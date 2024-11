Roberto Gemmi chiude al ritorno di Mauro Zarate, ma fa sognare i tifosi del Cosenza. Il calciomercato dei Lupi sarà differente e dai nomi che circolano è lecito aspettarsi una squadra dal tasso tecnico superiore. Al passato, a quanto pare, è stato messo un punto.

«Abbiamo un budget superiore rispetto al passato - ha detto durante la conferenza stampa di presentazione di Fabio Caserta -. Vedremo se sarò bravo a farlo fruttare. Ma qualche segnale si è già percepito con il rinnovo di Micai». Il direttore sportivo dei Lupi poi si è lasciato andare ad un commento sull’attuale regolamento. «Svolgere il calciomercato durante il campionato allunga tempi di negoziazione e non sono d’accordo con la formula in essere. Tuttavia, partire con una base come quella del Cosenza rispetto ad un anno fa, mi lascia già più sereno».

Gemmi e il calciomercato del Cosenza

È molto vicino l’ingaggio del giovane attaccante della Lazio Valerio Crespi. Il bomber della Primavera biancazzurra rinnoverà con il club di Lotito e poi indosserà il rossoblù. Ma i fan dei Lupi sognano profili come La Mantia e Tutino, tutta gente con cui Gemmi ha parlato. «Sto lavorando su altri rinnovi e sono in fase di chiusura con qualcuno - ha svelato - Uno dei problemi dell’anno scorso sono stati gli attaccanti: cercheremo qualcuno che segni di più e che ci porti un carnet maggiore di gol».

No a Mauro Zarate

Mauro Zarate, il cui agente ha ricordato la promessa fatta da Eugenio Guarascio dopo l’infortunio, non vestirà la maglia del Cosenza. «E’ una valutazione mia, a prescindere dalla promessa fatta dal presidente – ha evidenziato il capo dell’area tecnica -. Ad oggi non rientra nei piani che ho in testa per la squadra. Sto cercando di andare su altri profili e altre caratteristiche».

La scelta di Caserta

«Sia sul calciomercato che sul mercato degli allenatori, ho avuto dei feedback positivi - ha detto ancora Roberto Gemmi -. Posso dire che c'è gente che ha voglia di far parte del Cosenza. Su Caserta posso dire che abbiamo fatto una scelta puntando su chi aveva grande voglia di sposare il nostro progetto. Non sta nella pelle, vuole cimentarsi subito con noi».

Il ds dei Lupi ha avvertito anche delle difficoltà che inevitabilmente si presenteranno durante la stagione. «Il campionato? La partenza sembra più semplice dell’anno scorso, ma non sarà così. Ci sono tante insidie dietro l’angolo. Girando l’Italia sento che la percezione positiva del Cosenza è in aumento, io mi gaso perché significa che la piazza diventa sempre più ambita. Quando un anno fa dissi “stupire” era una parola di orgoglio. L’obiettivo è migliorare di un centimetro rispetto al mio lavoro precedente. Sono il campione del mondo degli errori, ma riesco ad accettarli e a rivalutarli».