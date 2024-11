Il Gioiosa Ionica vola sulle ali dell'entusiasmo. I biancorossi vincono anche sul campo dell'Africo (tre vittorie esterne su quattro in campionato) e si prendono il secondo posto in solitaria in classifica, a meno uno dalla vetta. La partita si era messa subito nei binari giusti grazie al gol, nei primissimi minuti, di Bargas prima che l'Africo però pareggiasse i conti con Gligora. Nella ripresa, però, ancora Bargas manda in estati i tifosi biancorossi, non senza l'aiuto del portiere Columbro, anch'esso provvidenziale parando un calcio di rigore, sul parziale di 1-2, a Bruzzaniti. Insomma, questa squadra si scopre sempre più solida e cinica, e per i vertici è presente anch'essa.

Le parole di mister Logozzo

Sul match si è espresso mister Santo Logozzo, intervistato ai nostri microfoni: «Era una partita molto difficile e importante in un campo ostico, ma devo die che abbiamo fornito una buonissima prova, ribattendo colpo su colpo i loro attacchi poiché anche l'Africo voleva vincere per cancellare le due sconfitte consecutive».

Davanti l Gioiosa Ionica, dunque, c'è solo la Virtus Rosarno: «Il secondo posto è sicuramente una grandissima soddisfazione - continua Logozzo - anche se noi, a differenza delle altre, non siamo partiti con una base degli anni precedenti ma, venendo da una cocente retrocessione, siamo dovuti partire completamente da zero, anche a livello di Under. Il nostro processo di crescita passa attraverso una rifondazione totale e risultati di oggi sono frutto del costante lavoro. Ovviamente la società è ambiziosa e vuole disputare un ottimo campionato, ma siamo consapevoli che è difficile ripartire subito, anche se stiamo cercando di accelerare il processo. Vogliamo fare bene e dare fastidio a tutti consapevoli che abbiamo ancora qualcosina in meno rispetto a Virtus Rosarno, Val Gallico e Deliese. L'obiettivo però è quello di inserisci nel treno lungo dei playoff».